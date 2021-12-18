Як швидко та смачно запекти картоплю без духовки: на приготування піде тільки 10 хвилин

Приготувати вечерю за 10 хвилин, мабуть, мрія кожної господині. Це цілком реально. Зокрема, для цього не потрібно чекати, поки розігріється духовка та запечеться картопля.

Так, цікавим методом приготування поділилась фудблогерка "bird_nadin" в Instagram .

Для запеченої картоплі в мікрохвильовій печі потрібні наступні інгредієнти:

картопля;

твердий сир;

вершкове масло;

спеції.

Спосіб приготування:

Для початку картоплю потрібно помити та покласти в пакет, або замотати у харчову плівку.

Потім за допомогою зубочистки зробіть декілька проколів та нагріти у мікрохвильовці - приблизно 10 хвилин.

В кінці розріжте навпіл, покладіть зверху вершкове масло та посипте сиром.

Рецепт запеченої картоплі в мікрохвильовці (скрін з відео)