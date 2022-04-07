Быстро и вкусно: что приготовить на Пасху 2022

Праздник Пасхи тяжело представить без пышных столов с разнообразными блюдами. Но даже не затрачивая много сил, времени и средств, можно отметить Воскресение Христово вкусно и со всеми традиционными угощениями.
Styler собрал простые рецепты на Пасху 2022 – творожные и сдобные паски, мясо, закуски. Их легко и доступно приготовить каждому.
Традиционную сдобную выпечк на Пасху готовят на дрожжах. Это довольно трудоемкий процесс, который занимает несколько часов. Чтобы не ждать, пока подойдет опара и тесто выстоится, замените дрожжи кефиром. Такая паска получится не менее пышной, чем по классическому рецепту.
Ингредиенты:
Предварительно кефир и яйца достать из холодильника, чтобы они были комнатной температуры. Масло растопить. Сухофрукты замочить в теплой воде до разбухания, затем высушить и присыпать мукой. Натереть апельсиновую цедру.
Если используется сода, необходимо смешать ее с кефиром и оставить на 3-5 минут. При использовании разрыхлителя добавить его в муку.
Яйца взбить с сахаром, добавить растопленное масло и перемешать. Затем поочередно вводить муку и кефир, тщательно вымешивая. В конце всыпать сухофрукты и цедру.
Выложить тесто в смазанную маслом форму и отправить в прогретую до 180 градусов духовку как минимум на полчаса, готовность проверять шпажкой.
После того, как готовая паска остынет, покрыть ее глазурью. Для ее приготовления взбить миксером 1 охлажденный белок с сахарной пудрой (100 грамм) и 1 ч.л. лимонного сока. Сверху глазури украсить паску орешками, цукатами.
Зачастую хозяйки избегают приготовления этого десерта на Пасху из-за сложностей с завариванием творожной массы. Также многие опасаются, что в составе рецепта есть сырые желтки. Однако есть альтернативный способ приготовления творожной пасхи без яиц, которая совсем не отличается по вкусу от традиционной.
Ингредиенты:
Творог измельчить в блендере или пропустить через мясорубку. Сливочное масло растопить, натереть цедру лимона. Замочить сухофрукты в теплой воде на 15 минут, после чего измельчить курагу и чернослив.
Добавить в творожную массу сметану, сахарную пудру, масло, ваниль, цедру, сухофрукты. Все хорошенько перемешать. Пасочницу застелить марлей, выложить внутрь творожную массу, завернуть концы марли. Форму перевернуть, поставить в глубокую тарелку, а сверху придавить гнетом (например, банка с водой) и отправить в холодильник на сутки.
Для этого рецепта подойдет грудинка или свиная лопатка. Процесс приготовления потребует минимум времени.
Ингредиенты:
Для начала нужно приготовить маринад - смешать два вида горчицы, соль, перец. Измельчить чеснок брусочками, ножом в мясе сделать прорези и начинить их чесноком. Тщательно натереть мясо со всех сторон горчичным маринадом. На пищевую пленку выложить лавровый лист, затем мясо.
Завернуть заготовку и отправить в холодильник на 2-3 часа. Когда мясо промаринуется запечь его в фольге, оставив несколько отверстий для выхода пара, в течение 45-50 минут при 180 градусах.
Для приготовления понадобится:
Смешать фарш, измельченный чеснок, молоко и все специи в однородную массу. Для аромата вместо обычной паприки можно использовать подкопченную. Отдельно нарезать мелкими кусочками филе.
На кухонной доске расстелить пленку, на нее выложить 3 столовые ложки фарша, а в середине положить филе. Скрутить рулетом в колбаску, завязать пленку с двух сторон. Погрузить колбаски в кастрюлю с кипящей водой, варить до 10 минут. После того, как блюдо остынет, снять пленку. Эти колбаски можно поджарить на гриле или сковороде.
Ингредиенты:
Яйца натереть на мелкой терке, плавленый сыр размять вилкой, огурец мелко нарезать кубиками. С рыбной консервы слить лишнюю жидкость. Смешать все ингредиенты, добавить специи.
На пищевую пленку положить лист лаваша, равномерно распределить начинку и завернуть рулетом. Отправить заготовку в холодильник на 1 час. После снять пленку и нарезать рулет на порции.
Ингредиенты:
Куриное филе смазать маринадом, для этого смешать масло с любимыми специями. Подойдут орегано, куркума, копченая паприка, черный перец. Завернуть мясо в фольгу и отправить в духовку на 40 минут. После запекания мясо остудить и нарезать соломкой.
Шампиньоны нарезать пластинками, лук - полукольцами. Обжарить на сковороде до готовности. Огурцы нарезать соломкой, зеленый лук измельчить. Соединить все ингредиенты с мясом и заправить. Для соуса смешать сметану, лимонный сок и горчицу, добавить соль по вкусу.
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