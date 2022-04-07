Быстро и вкусно: что приготовить на Пасху 2022

Классическая паска на кефире

Традиционную сдобную выпечк на Пасху готовят на дрожжах. Это довольно трудоемкий процесс, который занимает несколько часов. Чтобы не ждать, пока подойдет опара и тесто выстоится, замените дрожжи кефиром. Такая паска получится не менее пышной, чем по классическому рецепту.

Ингредиенты:

300-350 грамм муки

300 мл кефира

150 грамм сахара

100 грамм сливочного масла

3 яйца

1 ч.л. соды или 4 ч.л. разрыхлителя

цедра 1 апельсина

сухофрукты или цукаты на выбор - 100 грамм

1 пакетик ванилина

Предварительно кефир и яйца достать из холодильника, чтобы они были комнатной температуры. Масло растопить. Сухофрукты замочить в теплой воде до разбухания, затем высушить и присыпать мукой. Натереть апельсиновую цедру.

Фото: паска на кефире (freepik.com)

Если используется сода, необходимо смешать ее с кефиром и оставить на 3-5 минут. При использовании разрыхлителя добавить его в муку.

Яйца взбить с сахаром, добавить растопленное масло и перемешать. Затем поочередно вводить муку и кефир, тщательно вымешивая. В конце всыпать сухофрукты и цедру.

Выложить тесто в смазанную маслом форму и отправить в прогретую до 180 градусов духовку как минимум на полчаса, готовность проверять шпажкой.

После того, как готовая паска остынет, покрыть ее глазурью. Для ее приготовления взбить миксером 1 охлажденный белок с сахарной пудрой (100 грамм) и 1 ч.л. лимонного сока. Сверху глазури украсить паску орешками, цукатами.

Творожная паска без яиц

Зачастую хозяйки избегают приготовления этого десерта на Пасху из-за сложностей с завариванием творожной массы. Также многие опасаются, что в составе рецепта есть сырые желтки. Однако есть альтернативный способ приготовления творожной пасхи без яиц, которая совсем не отличается по вкусу от традиционной.

Ингредиенты:

700 грамм творога 5% или 9% жирности. Лучше брать рассыпчатый. и сухой

250 грамм сахарной пудры

200 грамм сметаны 20%

150 грамм сливочного масла

пакетик ванильного сахара

цедра 1 лимона

изюм, курага, чернослив - по 80 грамм

марля

пасочница-пирамидка, или другая форма с отверстием сверху

Творог измельчить в блендере или пропустить через мясорубку. Сливочное масло растопить, натереть цедру лимона. Замочить сухофрукты в теплой воде на 15 минут, после чего измельчить курагу и чернослив.

Фото: творожную паску готовят в специальной форме (pixabay.com)

Добавить в творожную массу сметану, сахарную пудру, масло, ваниль, цедру, сухофрукты. Все хорошенько перемешать. Пасочницу застелить марлей, выложить внутрь творожную массу, завернуть концы марли. Форму перевернуть, поставить в глубокую тарелку, а сверху придавить гнетом (например, банка с водой) и отправить в холодильник на сутки.

Мясо в духовке

Для этого рецепта подойдет грудинка или свиная лопатка. Процесс приготовления потребует минимум времени.

Ингредиенты:

700-800 грамм мяса

3 зубчика чеснока

классическая горчица и "дижонская" в зернах по 1 ст. ложке

специи: черный перец, лавровый лист 2 шт, соль по вкусу.

Для начала нужно приготовить маринад - смешать два вида горчицы, соль, перец. Измельчить чеснок брусочками, ножом в мясе сделать прорези и начинить их чесноком. Тщательно натереть мясо со всех сторон горчичным маринадом. На пищевую пленку выложить лавровый лист, затем мясо.

Завернуть заготовку и отправить в холодильник на 2-3 часа. Когда мясо промаринуется запечь его в фольге, оставив несколько отверстий для выхода пара, в течение 45-50 минут при 180 градусах.

Фото: мясо в духовке на Пасху (pixabay.com)

Домашние колбаски

Для приготовления понадобится:

250 грамм куриного фарша

250 грамм филе курицы

100 мл молока

1 зубчик чеснока

специи: соль, черный перец, мускатный орех, паприка, куркума

пищевая пленка для микроволновки.

Смешать фарш, измельченный чеснок, молоко и все специи в однородную массу. Для аромата вместо обычной паприки можно использовать подкопченную. Отдельно нарезать мелкими кусочками филе.

На кухонной доске расстелить пленку, на нее выложить 3 столовые ложки фарша, а в середине положить филе. Скрутить рулетом в колбаску, завязать пленку с двух сторон. Погрузить колбаски в кастрюлю с кипящей водой, варить до 10 минут. После того, как блюдо остынет, снять пленку. Эти колбаски можно поджарить на гриле или сковороде.

Фото: жареные домашние колбаски (pixabay.com)

Простая закуска в лаваше

Ингредиенты:

1 лист армянского лаваша

1 плавленый сырок или 100 грамм мягкого сливочного сыра

2 вареных куриных яйца

рыбная консерва - измельченный тунец для салата

соленый огурец - 1 шт.

черный перец и соль по вкусу

пищевая пленка

Яйца натереть на мелкой терке, плавленый сыр размять вилкой, огурец мелко нарезать кубиками. С рыбной консервы слить лишнюю жидкость. Смешать все ингредиенты, добавить специи.

На пищевую пленку положить лист лаваша, равномерно распределить начинку и завернуть рулетом. Отправить заготовку в холодильник на 1 час. После снять пленку и нарезать рулет на порции.

Фото: лаваш подходит для закусок с любыми начинками (pixabay.com)

Сытный салат с курицей

Ингредиенты:

300 грамм куриного филе

200 грамм шампиньонов

200 грамм маринованных огурцов

2 средние луковицы

2 веточки зеленого лука

1 ст.л. горчицы

1 ст.л. сметаны

1 ч.л. лимонного сока

1 ст. л. растительного масла

специи по вкусу

Куриное филе смазать маринадом, для этого смешать масло с любимыми специями. Подойдут орегано, куркума, копченая паприка, черный перец. Завернуть мясо в фольгу и отправить в духовку на 40 минут. После запекания мясо остудить и нарезать соломкой.

Фото: салат с курицей и грибами (facebook.com/Vse.Recepty)

Шампиньоны нарезать пластинками, лук - полукольцами. Обжарить на сковороде до готовности. Огурцы нарезать соломкой, зеленый лук измельчить. Соединить все ингредиенты с мясом и заправить. Для соуса смешать сметану, лимонный сок и горчицу, добавить соль по вкусу.