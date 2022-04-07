Швидко та смачно: що приготувати на Великдень 2022

Свято Великодня важко уявити без пишних столів із різноманітними стравами. Але навіть не витрачаючи багато сил, часу та коштів, можна відзначити Воскресіння Христове смачно та з усіма традиційними частуваннями.
Styler зібрав прості рецепти на Великдень 2022 – сирні та здобні паски, м'ясо, закуски. Їх легко і доступно приготувати кожному.
Традиційну здобну випічку на Великдень готують на дріжджах. Це досить трудомісткий процес, який триває кілька годин. Щоб не чекати, поки підійде опара і тісто вистоїться, замініть дріжджі на кефір. Така паска вийде не менш пишною, ніж за класичним рецептом.
Складові:
Попередньо кефір та яйця дістати з холодильника, щоб вони були кімнатної температури. Масло розтопити. Сухофрукти замочити у теплій воді до набухання, потім висушити і присипати борошном. Натерти апельсинову цедру.
Якщо використовується сода, потрібно змішати її з кефіром і залишити на 3-5 хвилин. При використанні розпушувача додати його в борошно.
Яйця збити із цукром, додати розтоплене масло і перемішати. Потім по черзі вводити борошно та кефір, ретельно вимішуючи. Наприкінці всипати сухофрукти та цедру.
Викласти тісто в змащену маслом форму і відправити в прогріту до 180 градусів духовку як мінімум на півгодини, готовність перевіряти шпажкою.
Після того, як готова паска охолоне, покрити її глазур'ю. Для її приготування збити міксером 1 охолоджений білок із цукровою пудрою (100 грам) та 1 ч.л. лимонного соку. Зверху глазурі прикрасити паску горіхами, цукатами.
Найчастіше господині уникають приготування цього десерту на Великдень через складності із заварюванням сирної маси. Також багато хто побоюється, що у складі рецепту є сирі жовтки. Проте є альтернативний спосіб приготування сирної пасхи без яєць, яка зовсім не відрізняється за смаком від традиційної.
Складові:
Сир подрібнити у блендері або пропустити через м'ясорубку. Вершкове масло розтопити, натерти цедру лимона. Замочити сухофрукти у теплій воді на 15 хвилин, після чого подрібнити курагу та чорнослив.
Додати в сирну масу сметану, цукрову пудру, олію, ваніль, цедру, сухофрукти. Все добре перемішати. Пасочницю застелити марлею, викласти всередину сирну масу, загорнути кінці марлі. Форму перевернути, поставити в глибоку тарілку, а зверху придавити гнітом (наприклад, банка з водою) та відправити у холодильник на добу.
Для цього рецепту підійде грудинка або свиняча лопатка. Процес приготування вимагатиме мінімум часу.
Складові:
Для початку потрібно приготувати маринад – змішати два види гірчиці, сіль, перець. Подрібнити часник брусочками, ножем у м'ясі зробити прорізи та начинити їх часником. Ретельно натерти м'ясо з усіх боків гірчичним маринадом. На харчову плівку викласти лавровий лист, потім м'ясо.
Загорнути заготовку та відправити в холодильник на 2-3 години. Коли м'ясо промаринується запекти його у фользі, залишивши кілька отворів для виходу пари, протягом 45-50 хвилин при 180 градусах.
Для приготування знадобиться:
Змішати фарш, подрібнений часник, молоко та всі спеції в однорідну масу. Для аромату замість звичайної паприки можна використати підкопчену.Окремо нарізати дрібними шматочками філе.
На кухонній дошці розстелити плівку, викласти на неї 3 столові ложки фаршу, а в середину покласти філе. Скрутити рулетом у ковбаску, зав'язати плівку з обох боків. Покласти ковбаски в каструлю з окропом, варити до 10 хвилин. Після того, як блюдо охолоне, зняти плівку. Ці ковбаски можна підсмажити на грилі чи сковороді.
Складові:
Яйця натерти на дрібній тертці, плавлений сир розім'яти вилкою, огірок дрібно нарізати кубиками. З рибної консерви злити зайву рідину. Змішати усі інгредієнти, додати спеції.
На харчову плівку покласти лист лаваша, поступово розподілити начинку і загорнути рулетом. Відправити заготівлю в холодильник на 1 годину. Після цього зняти плівку і нарізати рулет на порції.
Складові:
Куряче філе змастити маринадом, для цього змішати олію з улюбленими спеціями. Підійдуть орегано, куркума, копчена паприка, чорний перець. Загорнути м'ясо у фольгу і відправити в духовку на 40 хвилин. Після запікання м'ясо остудити та нарізати соломкою.
Печериці нарізати пластинками, цибуля - півкільцями. Обсмажити на сковороді до готовності. Огірки нарізати соломкою, зелену цибулю подрібнити. Поєднати всі інгредієнти з м'ясом і заправити. Для соусу змішати сметану, лимонний сік та гірчицю, додати сіль за смаком.
Раніше ми писали про те, як пройде святкування Великодня 2022 в умовах війни в Україні та чи будуть додаткові вихідні.