Как быстро убрать в доме перед приходом гостей на Новый год: хватит и 30 минут

Перед началом уборки приготовьте все, что вам может понадобиться. Пусть все ваши орудия труда будут в одном месте, а в руки сразу берите пакет для мусора.

Начинайте уборку от входных дверей, так как ваша прихожая – это первое, что увидят гости, когда зайдут в помещение.

Обувь ставим аккуратно, лишнее убираем в шкаф, оставляем на всякий случай тапочки для гостей. Освобождаем максимум места на полу. Весь мусор собираем в пакет.

Шарфы складываем стопкой или убираем в шкаф, лишние куртки также отправляем в шкаф. Приготовьте для гостей несколько вешалок.

Влажными салфетками для мебели протираем все поверхности, дверные ручки и выключатели. Киньте взгляд на зеркало – возможно, его тоже нужно протереть.

Далее идем в комнату. Все книги, блокноты и тетради – по местам, на полку, пульты от телевизора – в корзинку, одежду – в корзину для белья или в шкаф. Если у вас есть дети, то детские игрушки собираем в большую коробку.

Кстати, фокус с коробками можно использовать и для других вещей в доме, чтобы сэкономить время на уборку.

На диван можно набросить красивый и яркий плед, дополнить его подушечками. Все поверхности протрите влажной салфеткой.

Обязательно наводим порядок в ванной комнате. Гости туда зайдут, чтобы помыть руки. Все баночки и коробочки можно убрать от посторонних глаз в пакет или коробку – разберетесь с ними позже. Все поверхности протираем с моющим средством.

Особое внимание уделите раковине, ванне, кранам, зеркалам и унитазу. Удалите все потеки, повесьте туалетную бумагу и чистое полотенце для рук.

Потом наведите порядок на кухне. В глаза всегда бросается раковина, плита и дверки вашей мебели и холодильника – вот этим местам и уделите внимание. Протрите все поверхности, ручки, краны и выключатели.

После тщательной уборки в ваших помещениях беритесь за пылесос и пройдитесь по всей квартире. А после – возьмите швабру и сделайте влажную уборку.