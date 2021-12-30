Як швидко прибрати в будинку перед приходом гостей на Новий Рік: вистачить і 30 хвилин

Перед початком прибирання приготуйте все, що вам може знадобитися. Нехай всі ваші знаряддя праці будуть в одному місці, а в руки відразу беріть пакет для сміття.

Починайте прибирання від вхідних дверей, оскільки ваш передпокій - це перше, що побачать гості, коли зайдуть у приміщення.

Взуття ставимо акуратно, зайве прибираємо в шафу, залишаємо про всяк випадок тапочки для гостей. Звільняємо максимум місця на підлозі. Все сміття збираємо в пакет.

Шарфи складаємо стопкою або прибираємо в шафу, зайві куртки також відправляємо в шафу. Приготуйте для гостей кілька вішалок.

Вологими серветками для меблів протираємо всі поверхні, дверні ручки та вимикачі. Киньте погляд на дзеркало - можливо, його теж потрібно протерти.

Далі йдемо в кімнату. Всі книги, блокноти та зошити – по місцях, на полицю, пульти від телевізора – в кошик, одяг – в кошик для білизни або в шафу. Якщо у вас є діти, то дитячі іграшки збираємо у велику коробку.

До речі, фокус з коробками можна використовувати й для інших речей в будинку, щоб заощадити час на прибирання.

На диван можна накинути красивий і яскравий плед, доповнити його подушечками. Всі поверхні протріть вологою серветкою.

Обов'язково наводимо порядок у ванній кімнаті. Гості туди зайдуть, щоб помити руки. Всі баночки та коробочки можна прибрати від сторонніх очей в пакет або коробку – розберетеся з ними пізніше. Всі поверхні протираємо з миючим засобом.

Особливу увагу приділіть раковині, ванні, кранам, дзеркалам і унітазу. Видаліть всі патьоки, повісьте туалетний папір і чистий рушник для рук.

Потім наведіть порядок на кухні. В очі завжди кидається раковина, плита і дверцята ваших меблів і холодильника – ось цим місцям і приділіть увагу. Протріть всі поверхні, ручки, крани та вимикачі.

Після ретельного прибирання в ваших приміщеннях беріться за пилосос і пройдіться по всій квартирі. А після - візьміть швабру і зробіть вологе прибирання.