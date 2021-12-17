Как быстро сделать мягким сливочное масло: легкие способы размораживания за 5 минут

Качественное сливочное масло в холодных температурах становится очень твердым и его почти невозможно намазать на бутерброд. А некоторые хозяйки любят хранить такое масло в морозильной камере.
Как можно быстро сделать сливочное масло мягким или разморозить – читайте ниже.
Хранить сливочное масло в морозилке можно, так оно дольше не портится и его можно покупать в больших количествах.
Но порой нам нужен кусочек масло очень быстро – для приготовления блюда, для выпечки или, чтобы намазать его на кусочек хлеба.
Самый простой вариант – нарежьте масло кубиками. Оставьте на 10-15 минут при комнатной температуре и масло станет намного мягче.
Если вам нужно сливочное масло для выпечки, то самым оптимальным вариантом станет терка. Возьмите необходимый вам кусочек по рецепту и натрите его на крупной терке.
За 5 минут вы получите сливочную массу, которую будет легко соединить с другими ингредиентами.
Этот способ самый универсальный, но более хлопотный. Наберите воду в кастрюлю и нагрейте ее.
Когда вода закипит, поверх кастрюли поставьте тарелку или перевернутую крышку. Сверху поместите масло.
Масло можно порезать кусками или проткнуть зубочистками в нескольких местах – для быстрого размораживания.
Если вам нужен небольшой кусочек масла, то нет смысла размораживать весь кусок.
Отрежьте необходимое количество и положите на теплую тарелку или в теплую миску. Нагреть посуду можно над кастрюлей или в микроволновке.
Можно раскатать большой кусок масла обычной скалкой. Вы получите лист из сливочного масла, который удобно использовать.
Но помните о том, что масло сильно прилипает и будет оставлять следы на доске и самой скалке.
Используйте пергаментную бумагу, которую можно после процедуры просто выбросить.
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