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Как быстро почистить раковину и избавиться от ужасного запаха

Фото: Названы лучшие способы по очистке раковины (flickr.com)
Автор: Людмила Жукова

Очень многие сталкиваются с распространенной проблемой на кухне - забитой раковиной с ужасным запахом канализации.

Эксперты рассказали, как быстро и эффективно решить этот вопрос, пишет Express.

В кухонной раковине может быть больше микробов, чем в унитазе - до 17 000 бактерий на каждый квадратный сантиметр. Эксперт Максин Дуайер показала зрителям BBC, как они могут по-настоящему очистить свою кухонную раковину и избавиться от любых ужасных запахов.

Ситечко для раковины может выглядеть чистым сверху, но под ним будет огромное количество грязи. Влажные и темные сливные отверстия — идеальная среда для размножения бактерий.

Как очистить раковину

Для очистки раковины используйте специальное средство для этого, а потом протрите губкой. Нанесите на щетку моющее средство и прокрутите ее с ним в отверстии раковины.

Как очистить раковину от грязи (express.co.uk)

Если вам нужно очистить и дезодорировать глубже, засыпьте чашку пищевой соды в сливное отверстие, а затем две чашки уксуса. Через 15 минут смойте кипятком из чайника. Ваша раковина больше не будет ужасно пахнуть!

Читайте также, зачем класть в слив кухонной раковины шарики из фольги.

Также сообщалось, о трех супертрюках, чтобы отчистить посуду от застарелого нагара.

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