Как быстро отмыть пластиковые контейнеры для пищи: вам понадобится всего два средства

Способ 1

Это средство не только эффективно удалит все загрязнения, но и избавит ваши контейнеры от неприятного запаха. А еще уберет желтизну или серый налет.

Налейте в таз теплую воду и растворите в ней пищевую соду, в пропорции на каждый литр воды - 2 ст. ложки соды. Погрузите контейнеры и крышки в этот раствор и оставьте на 30-45 минут. Проследите, чтобы все контейнеры были покрыты водой. Потом промойте емкости под теплой проточной водой.

Как вариант - намочите кухонное полотенце в этом растворе и оберните полностью весь контейнер. Оставьте на полчаса, потом промойте теплой водой.

Способ 2

Сделайте раствор уксуса и воды и погрузите туда контейнеры. В раствор можно добавить пару капель средства для мытья посуды. Или же налейте этот раствор внутрь и закройте крышкой. Оставьте на 30 минут.

Потом тщательно промойте теплой водой. Можно немного потереть губкой.

Этот способ позволит устранить неприятный запах, удалит пятна и продезинфицирует ваши контейнеры.