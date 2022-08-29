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Как быстро отмыть пластиковые контейнеры для пищи: вам понадобится всего два средства

Фото: Как легко отмыть пластиковые контейнеры (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Пластиковые контейнеры использовать для пищи очень удобно. В них можно хранить продукты в холодильнике, давать еду детям с собой в школу или брать обеды с собой на работу.

Единственное неудобство - такой пищевой пластик способен сильно загрязняться, накапливать частички в крышках и ободках. А еще такая посуда сложнее отмывается от жира.

Как быстро отмыть пластиковые контейнеры от грязи, остатков пищи и жира - читайте ниже.

Способ 1

Это средство не только эффективно удалит все загрязнения, но и избавит ваши контейнеры от неприятного запаха. А еще уберет желтизну или серый налет.

Налейте в таз теплую воду и растворите в ней пищевую соду, в пропорции на каждый литр воды - 2 ст. ложки соды. Погрузите контейнеры и крышки в этот раствор и оставьте на 30-45 минут. Проследите, чтобы все контейнеры были покрыты водой. Потом промойте емкости под теплой проточной водой.

Как вариант - намочите кухонное полотенце в этом растворе и оберните полностью весь контейнер. Оставьте на полчаса, потом промойте теплой водой.

Способ 2

Сделайте раствор уксуса и воды и погрузите туда контейнеры. В раствор можно добавить пару капель средства для мытья посуды. Или же налейте этот раствор внутрь и закройте крышкой. Оставьте на 30 минут.

Потом тщательно промойте теплой водой. Можно немного потереть губкой.

Этот способ позволит устранить неприятный запах, удалит пятна и продезинфицирует ваши контейнеры.

Кстати, ранее мы рассказывали, зачем нужно насыпать ложку стирального порошка в пылесос - этот способ творит чудеса.

А также мы составили список домашних предметов, которые нужно менять не реже одного раза в год.

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