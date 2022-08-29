Як швидко відмити пластикові контейнери для їжі: вам знадобиться всього два засоби

Пластикові контейнери використовувати для їжі дуже зручно. У них можна зберігати продукти в холодильнику, давати їжу дітям з собою в школу або брати обіди з собою на роботу.
Єдина незручність - такий харчовий пластик здатний сильно забруднюватися, накопичувати частинки в кришках і обідках. А ще такий посуд складніше відмивається від жиру.
Як швидко відмити пластикові контейнери від бруду, залишків їжі та жиру - читайте нижче.
Цей засіб не тільки ефективно видалить всі забруднення, але і позбавить ваші контейнери від неприємного запаху. А ще прибере жовтизну або сірий наліт.
Налийте в таз теплу воду і розчиніть в ній харчову соду, в пропорції на кожен літр води - 2 ст.ложки соди. Занурте контейнери та кришки в цей розчин і залиште на 30-45 хвилин. Простежте, щоб всі контейнери були покриті водою. Потім промийте ємності під теплою проточною водою.
Як варіант - намочіть кухонний рушник в цьому розчині та оберніть повністю весь контейнер. Залиште на пів години, потім промийте теплою водою.
Зробіть розчин оцту і води та занурте туди контейнери. У розчин можна додати пару крапель засобу для миття посуду. Або ж налийте цей розчин всередину і закрийте кришкою. Залиште на 30 хвилин.
Потім ретельно промийте теплою водою. Можна трохи потерти губкою.
Цей спосіб дозволить усунути неприємний запах, видалить плями та продезінфікує ваші контейнери.
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