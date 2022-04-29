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Как быстро оказать первую помощь при ожогах: эти знания могут спасти жизнь

Фото: Как оказать первую помощь при ожогах (t me dsns_telegram)
Автор: Анна Шиканова

Первую помощь при ожогах должны оказывать квалифицированные специалисты. Но в условиях войны порой медицинскую помощь вызвать не так уж и просто или же у врачей нет доступа в места, где идут боевые действия.

В Национальной службе здоровья рассказали, как можно самостоятельно оказать первую помощь при ожогах, пока к вам едут врачи.

При значительных ожогах нужно немедленно позвонить на горячую линию 103. Пока медики едут – изолируйте пострадавшего от источника ожога.

Если это электрический ожог – убедитесь, что источник питания выключен, прежде чем подходить к человеку. Если одежда прилипла к месту ожога – не пытайтесь ее оторвать.

Убедитесь, что человек дышит. Если это необходимо – начинайте сердечно-легочную реанимацию.

Ожог необходимо накрыть марлей или чистой тканью.

При незначительных ожогах пострадавшее место нужно охладить. Подержите этот участок под холодной проточной водой 10 минут.

Если это ожог на лице – приложите сверху прохладную влажную ткань, пока не наступит облегчение. Если ожог во рту – приложите кубики льда.

Когда ожог охладится (только после этого) – нанесите на кожу лосьон, например, гель с алоэ вера или маслом какао. Они помогут коже не пересыхать.

Забинтуйте ожог чистой повязкой, чтобы защитить кожу, но не перетягивайте.

Напомним, ранее мы писали о том, к кому можно обращаться во время войны за рецептами и лечением.

А также рассказывали о том, как действовать при поражении разными химическими средствами.

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