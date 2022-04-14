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Не только к семейному врачу: к кому обращаться во время войны за лечением и рецептами

Новина українською →
Четверг 14 апреля 2022 11:32
Не только к семейному врачу: к кому обращаться во время войны за лечением и рецептами Фото: К какому врачу обращаться во время войны (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Из-за войны многие украинцы стали внутренне перемещенными лицами. И теперь доступ к семейному врачу может быть невозможен.

К какому врачу надо обращаться в случае необходимости - за лечением или рецептом - читайте ниже в материале Styler.

В НСЗУ посоветовали держать связь со своим врачом, если это возможно. Даже дистанционно врач может выписать электронный рецепт, проконсультировать.

Если надо первичная помощь

За первичной медпомощью можно обратиться в ближайшую амбулаторию без декларации. Чтобы найти заведение, звоните 16-77.

У врача, который оказывает первичную медицинскую помощь, можно получить консультации, базовые тесты и анализы, паллиативную помощь, рецепты на "Доступные лекарства", а также инсулин, если это повторный рецепт.

Можно также бесплатно сделать прививку в соответствии с календарем вакцинации.

Декларация с врачом - необязательна

В условиях военного положения, декларация с врачом "первички" необязательна. Если пациент переехал в другой населенный пункт, или не может связаться с врачом, с которым заключена декларация, - это не проблема.

По рецепту можно обратиться к любому другому семейному врачу, терапевту или педиатру, если лекарство нужно ребенку. Врач может выписывать рецепт на "Доступные лекарства" на месяц.

Также врач, с которым у пациента подписана декларация, может выписать рецепт по телефону. Номер рецепта и код подтверждения поступит пациенту на телефон.

Ранее врач перечислила ненужные анализы, на которые не надо тратить деньги.

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