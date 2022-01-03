Как быстро очистить имбирь одним предметом: мы делали это неправильно

Чаще всего люди едят имбирь зимой. Однако, как известно, чистить его довольно сложно. Поэтому специалисты поделились способом, который поможет это сделать легко и быстро.
Об этом пишет food.ndtv.
Так, большинство людей чистят имбирь ножом и так теряют много мякоти. Но лучше всего его почистить ложкой.
Сначала его нужно положить в холодильник. Он должен быть хорошо упакован, чтобы долго сохранять свежесть.
Затем достаньте его прямо из холодильника и поломайте на кусочки. После этого вы также можете положить его немного намокнуть в пресную воду.
Далее возьмите ложку, желательно с легкими острыми краями и осторожно начните счищать кожуру с корня.
С помощью ложки вы можете снять кожу с неровных мест вдоль имбиря, куда ножи не могут добраться.
Этот лайфхак очень легкий и удастся сделать всем.
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