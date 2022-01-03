Як швидко очистити імбир одним предметом: ми робили це неправильно

Так, більшість людей чистять імбир ножем і так втрачають багато м'якоті. Але найкраще його почистити ложкою.

Як швидко почистити імбир

Спочатку його потрібно покласти у холодильник. Він має бути добре спакований, щоб довго зберігати свіжість.

Потім дістаньте його прямо з холодильника та поламайте на шматочки. Після цього ви також можете покласти його трохи намокнути у прісну воду.

Далі візьміть ложку, бажано з легкими гострими краями та обережно почніть зчищати шкірку з кореня.

За допомогою ложки ви можете зняти шкіру з нерівних місць уздовж імбиру, куди ваші ножі не можуть дістатися.

Цей лайфхак дуже легкий та вдасться зробити усім.

Як швидко почистити імбир (pixabay)