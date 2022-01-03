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Як швидко очистити імбир одним предметом: ми робили це неправильно

Автор: Тетяна Самарук

Найчастіше люди їдять імбир взимку. Однак, як відомо, чистити його доволі складно. Тому фахівці поділились способом, який допоможе це зробити легко та швидко.

Про це пише food.ndtv.

Так, більшість людей чистять імбир ножем і так втрачають багато м'якоті. Але найкраще його почистити ложкою.

Як швидко почистити імбир

Спочатку його потрібно покласти у холодильник. Він має бути добре спакований, щоб довго зберігати свіжість.

Потім дістаньте його прямо з холодильника та поламайте на шматочки. Після цього ви також можете покласти його трохи намокнути у прісну воду.

Далі візьміть ложку, бажано з легкими гострими краями та обережно почніть зчищати шкірку з кореня.

За допомогою ложки ви можете зняти шкіру з нерівних місць уздовж імбиру, куди ваші ножі не можуть дістатися.

Цей лайфхак дуже легкий та вдасться зробити усім.

Як швидко почистити імбир (pixabay)

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