Як швидко накопичити гроші: шість ефективних порад для марнотратників

Експерти розповіли, як накопичувати кошти при невеликих доходах (Колаж РБК-Україна)

Накопичити гроші вдається далеко не всім і багато хто просто живе сьогоднішнім днем, не замислюючись про те, що чекає їх завтра. Також заважають накопичити необхідну суму невеликі доходи або підвищені ціни.

Фахівці розповіли шість хитрих прийомів, які допоможуть зібрати пристойну суму навіть тим, у кого скромна зарплата. Про це пише видання Ukr.Media.

Щомісячні витрати

Треба уважно переглянути свої витрати та спробувати виключити з них непотрібні. Часто люди витрачають гроші на те, в чому абсолютно не потребують. Порахуйте, куди найбільше йде грошей щомісяця. Порахуйте, скільки витрачати дійсно необхідно і яку суму можна безболісно відкладати.

Експерти радять розпоряджатися щомісячним доходом так, щоб залишалася хоча б невелика сума – її називають подушкою безпеки. Часто трапляються непередбачені витрати – ламання техніки або транспорту, хвороби. Краще мати в запасі якісь кошти.

Можна поставити на смартфон спеціальний додаток, яке допоможе вести облік доходів і витрат. Через місяць суворого контролю ви побачите, куди йдуть ваші гроші.

Оцінюйте свої витрати

Ви щодня витрачаєте на каву 30 гривень і вважаєте, що це небагато? А ось і ні. Порахуйте 5 робочих днів, 20-22 робочих дні. 30 множте на 11 місяців (мінус відпустка і свята). Виходить 220 днів і припустимо, ви п'єте каву не щодня, залишаємо 200. Виходить, що в рік ви витрачаєте на каву 6 тисяч гривень. Це вартість непоганого телефону, одяг або частина коштів на хорошу відпустку. Спробуйте замінити каву на термос з дому, а гроші відкладати. Перегляньте свої інші звички та щоденні витрати.

Мотивуйте себе

Спробуйте психологічний вплив і задумайтеся про те, що станеться, якщо ви втратите роботу. Як стверджують експерти, саме в умовах глобальної економічної кризи люди часто стають більш економними, оскільки відчувають наближення економічних проблем.

Психіка стає найкращим мотиватором, і страх втратити роботу і доходи може стимулювати розумніше ставитися до витрат і почати накопичувати гроші.

Відкладайте гроші

Перша трудність – мотивація. Якщо ви можете відкладати щодня лише 20 гривень – це теж гроші. Помножте цю суму на 365 днів, і ви отримаєте понад 7 тисяч гривень. Це цілком відчутна сума.

Друга проблема – постійні спокуси. Хочеться накопичене витратити на нові джинси або телефон, смачно поїсти. Користуйтесь автоматичним перерахуванням грошей на рахунок, з якого ви не зможете зняти раніше встановленого часу.

Зробіть економію веселою

Економію можна перетворити на веселу гру. Для цього можна укласти парі з друзями, хто довше протримається або більше накопичить. Коли у нас є виклик, то можемо піти від відповідальності. А от у ситуації, де треба перемогти – все виходить краще.

Багато людей разом худнуть або набирають м'язову масу, добиваються успіхів в чому-небудь. Елемент гри сильно стимулює. Важливо, щоб у вашого опонента були схожі доходи та прагнення.

Поставте мету

Будь-яка економія повинна мати свою мету, інакше вона не буде ефективною. Вам просто потрібно щось дуже захотіти. Наприклад, піти в зал і вам для цього потрібно накопичити грошей на абонемент. Чи відпустка в екзотичній країні. Коли ви зрозумієте, чого хочете, економити стане простіше. Не бійтеся ставити навіть серйозні цілі – покупка квартири або автомобіля. Найважче – це почати збирати. Просто почніть це робити, а далі піде само собою.

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