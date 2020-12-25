Быстро начала реанимацию: украинская медсестра спасла жизнь мужчине в поезде

Украинка спасла жизнь пассажиру электрички (Коллаж РБК-Украина)

Медсестра Елена Билык спасла жизнь пассажиру поезда, который ехал из Нежина в Киев. Девушка не растерялась и начала делать реанимацию мужчине, чтобы сохранить ему жизнь.

Инцидент произошел в электричке, которая ехала из Нежина в Киев. 62-летний Алексей Шурда потерял сознание в тамбуре. В громкоговоритель объявили, что нужна срочная медицинская помощь и Елена Билык немедленно бросилась к пострадавшему. Детали рассказали в видеоролике на странице UA:Перший в Facebook.

Девушка прибежала в тамбур и обнаружила там мужчину без сознания. Позже выяснилось, что у него произошел гипертонический криз. Медсестра проверила пульс и поняла, что сердце биться перестало.

"Я нащупала сонную артерию, но пульса не было. Сразу привела его в горизонтальное положение и начала сердечно-легочную реанимацию", - рассказала Билык.

На ближайшей станции, в Носовке, мужчину забрала скорая помощь. У него диагностировали гипертонический криз. Своими действиями Елена Билык фактически спасла ему жизнь.

Она недавно сама перенесла сложную операцию и всего неделю назад врачи разрешили девушке свободно двигать руками. Как призналась Елена, это не первый случай, когда ей пришлось в общественном месте проводить реанимацию. Несколько лет назад они почти в подобной ситуации спасла женщину, которую скорая также забрала на станции в Носовке.

А пострадавший Алексей Шкурда после выздоровления захотел встретиться со своей спасительницей и лично поблагодарить.

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