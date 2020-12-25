Швидко почала реанімацію: українська медсестра врятувала життя чоловікові в поїзді

Українка врятувала життя пасажиру електрички (Колаж РБК-Україна)

Медсестра Олена Білик врятувала життя пасажиру потяга, який їхав з Ніжина до Києва. Дівчина не розгубилася і почала робити реанімацію чоловікові, щоб зберегти йому життя.

Інцидент стався в електричці, яка їхала з Ніжина до Києва. 62-річний Олексій Шурда втратив свідомість в тамбурі. У гучномовець оголосили, що потрібна термінова медична допомога й Олена Білик негайно кинулася до потерпілого. Подробиці розповіли у відеоролику на сторінці UA:Перший Facebook.

Дівчина прибігла в тамбур і виявила там чоловіка без свідомості. Пізніше з'ясувалося, що у нього стався гіпертонічний криз. Медсестра перевірила пульс і зрозуміла, що серце битися перестало.

"Я намацала сонну артерію, але пульсу не було. Одразу привела його в горизонтальне положення і почала серцево-легеневу реанімацію", - розповіла Білик.

На найближчій станції, в Носовці, чоловіка забрала швидка допомога. У нього діагностували гіпертонічний криз. Своїми діями Олена Білик фактично врятувала йому життя.

Вона недавно сама перенесла складну операцію і лише тиждень тому лікарі дозволили дівчині вільно рухати руками. Як зізналася Олена, це не перший випадок, коли їй довелося в громадському місці проводити реанімацію. Кілька років тому вони майже в подібній ситуації врятувала жінку, яку також забрала швидка на станції в Носовці.

А постраждалий Олексій Шкурда після одужання захотів зустрітися зі своєю рятівницею та особисто подякувати.

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