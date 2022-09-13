Быстро мотайте отсюда, оккупанты! В Грузии из транспорта выгнали семью россиян

В Грузии произошел конфликт между местными жителями и представителями России. В одной из городских маршруток российская семья начала прославлять свою страну и это очень сильно не понравилось грузинским женщинам.

На видео видно салон маршрутного автобуса и семью - мама, папа и девочка-подросток. Грузинские женщины за кадром громко возмущаются тем, что россияне сказали: "Слава России".

Женщины гневно отвечают россиянами и указывают на то, что в Грузии им стоит вести себя культурно, а если что-то их не устраивает, то они могут быстро уехать к себе домой.

"Езжайте в свою Россию, понятно вам? Чтоб ноги вашей здесь не было, проклятые оккупанты! Вы сейчас в Грузии и вся Европа говорит, что вы оккупанты!" - говорят грузинки.

Россияне пробовали оправдываться, что мол, это не толерантно и даже огрызались - "научите нас, как правильно разговаривать".

Далее выяснилось, что россияне в Грузии не живут, а временно находятся. После этого женщины их просто выгнали из транспорта.

"Быстро мотайте отсюда! Мотайте отсюда, оккупанты! Вставайте и мотайте отсюда! Быстро!" - закричали грузинки на россиян.

И их поддержал водитель маршрутки - он остановился и открыл двери, чтобы россияне вышли.

"Никому вы здесь не нужны, ни в Европе, ни в Америке, ни в Грузии. Забирайте с собой всех гнилых россиян", - продолжали кричать женщины в спину россиянам.

Девочка-подросток уже на улице показала грузинкам третий палец и нарвалась на нецензурную брань.

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