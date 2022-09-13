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Швидко мотайте звідси, окупанти! У Грузії з транспорту вигнали сім'ю росіян

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Грузія, Вівторок 13 вересня 2022 15:55
Швидко мотайте звідси, окупанти! У Грузії з транспорту вигнали сім'ю росіян У Грузії росіян вигнали з маршрутки (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Грузії стався конфлікт між місцевими жителями та представниками Росії. В одній з міських маршруток російська сім'я почала прославляти свою країну і це дуже сильно не сподобалося грузинським жінкам.

Конфлікт потрапив на відео, яке швидко поширюють у соціальних мережах.

На відео видно салон маршрутного автобуса і сім'ю - мама, тато і дівчинка-підліток. Грузинські жінки за кадром голосно обурюються тим, що росіяни сказали: "Слава Росії".

Жінки гнівно відповідають росіянами та вказують на те, що в Грузії їм варто поводитися культурно, а якщо щось їх не влаштовує, то вони можуть швидко виїхати до себе додому.

"Їдьте у свою Росію, зрозуміло вам? Щоб ноги вашої тут не було, кляті окупанти! Ви зараз в Грузії й вся Європа каже, що ви окупанти!" - кажуть грузинки.

Росіяни пробували виправдовуватися, що, мовляв, це не толерантно і навіть огризалися - "навчіть нас, як правильно розмовляти".

Далі з'ясувалося, що росіяни в Грузії не живуть, а тимчасово перебувають. Після цього жінки їх просто вигнали з транспорту.

"Швидко мотайте звідси! Мотайте звідси, окупанти! Вставайте і мотайте звідси! Швидко!"- закричали грузинки на росіян.

І їх підтримав водій маршрутки - він зупинився і відкрив двері, щоб росіяни вийшли.

"Нікому ви тут не потрібні, ні в Європі, ні в Америці, ні в Грузії. Забирайте з собою всіх гнилих росіян", - продовжували кричати жінки в спину росіянам.

Дівчинка-підліток вже на вулиці показала грузинкам третій палець і нарвалася на нецензурну лайку.

Обережно! Відео містить нецензурні вирази!

До речі, раніше ми писали про те, що у Грузії виправдали таксиста, який епічно провчив російських туристів.

А ще розповідали про те, що росіян почали розгортати майже на всіх кордонах в Грузії.

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Російська Федерація Грузія
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