Секреты балийской кухни: как приготовить четыре блюда всего из нескольких бананов

TikTok-блогер под ником "cosmotravel" поделилась секретами приготовления нескольких блюд из бананов. Девушка в видео рассказала, что жители Бали готовят из бананов.

В частности, если бананы нарезать на тонкие слайсы и высушить, то получатся банановые чипсы.

К тому же если эти чипсы взбить в блендере, то получится банановая мука. Затем из нее можно приготовить блины или кексы.

Также, если нарезанные тонкими кусочками бананы и заморозить, то получатся леденцы. Кроме того, к ним можно добавить сливочные сливки, взбить в блендере и заморозить. В результате у вас получится натуральное мороженое.

Блогер также рассказала интересные факты о банановой пальме, которые мало кто знает: