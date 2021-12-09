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Секреты балийской кухни: как приготовить четыре блюда всего из нескольких бананов

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Четверг 09 декабря 2021 21:45
Секреты балийской кухни: как приготовить четыре блюда всего из нескольких бананов Какие блюда можно приготовить из бананов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

TikTok-блогер под ником "cosmotravel" поделилась секретами приготовления нескольких блюд из бананов. Девушка в видео рассказала, что жители Бали готовят из бананов.

Видео блогерша опубликовала на своей странице.

В частности, если бананы нарезать на тонкие слайсы и высушить, то получатся банановые чипсы.

К тому же если эти чипсы взбить в блендере, то получится банановая мука. Затем из нее можно приготовить блины или кексы.

Также, если нарезанные тонкими кусочками бананы и заморозить, то получатся леденцы. Кроме того, к ним можно добавить сливочные сливки, взбить в блендере и заморозить. В результате у вас получится натуральное мороженое.

@cosmotravel

#домашнийобед завтрак и ужин из бананов по Балийски # веган #растительноепитание #банановаямука

Big Top - Qwiet Type

Блогер также рассказала интересные факты о банановой пальме, которые мало кто знает:

  • У банановой пальмы нет коры;
  • Ее толстый ствол состоит полностью из листов;
  • Из одного цветка вырастает 240 бананов;
  • Пока бананы висят на пальме, то они никогда не созреют.
@cosmotravel

Еще 3 факта в комментариях ##осеннеепутешествие ##банан ##жизньнабали

Taking On Water - Qwiet Type

Ранее мы сообщали, кому нельзя есть бананы.

Также мы писали, что нутрициолог рассказала неизвестную правду о бананах.

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