Секреты балийской кухни: как приготовить четыре блюда всего из нескольких бананов
TikTok-блогер под ником "cosmotravel" поделилась секретами приготовления нескольких блюд из бананов. Девушка в видео рассказала, что жители Бали готовят из бананов.
Видео блогерша опубликовала на своей странице.
В частности, если бананы нарезать на тонкие слайсы и высушить, то получатся банановые чипсы.
К тому же если эти чипсы взбить в блендере, то получится банановая мука. Затем из нее можно приготовить блины или кексы.
Также, если нарезанные тонкими кусочками бананы и заморозить, то получатся леденцы. Кроме того, к ним можно добавить сливочные сливки, взбить в блендере и заморозить. В результате у вас получится натуральное мороженое.
@cosmotravel
#домашнийобед завтрак и ужин из бананов по Балийски # веган #растительноепитание #банановаямукаBig Top - Qwiet Type
Блогер также рассказала интересные факты о банановой пальме, которые мало кто знает:
- У банановой пальмы нет коры;
- Ее толстый ствол состоит полностью из листов;
- Из одного цветка вырастает 240 бананов;
- Пока бананы висят на пальме, то они никогда не созреют.
@cosmotravel
Еще 3 факта в комментариях ##осеннеепутешествие ##банан ##жизньнабалиTaking On Water - Qwiet Type
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