Как быстро и легко отмыть скотч от окон: проверенные способы

Однако оказалось, что сделать это не так уж и просто и на стеклах остаются следы клея.

В первые дни войны украинцы массово начали заклеивать окна скотчем, чтобы уберечь жилье от осколков во время взрывов. И хотя полностью опасность еще не миновала, многие украинцы начали приводить свои окна в порядок и снимать защитные пленки.

Как быстро и легко отмыть стекла от клея и остатков скотча, рассказали в Vikna.

Растительное масло

Возьмите спонж или кусок ваты, намочите его в растительном масле и протрите клей. Подождите 15 минут. Клей размякнет и его можно будет удалить тряпкой или сухой губкой. Для этого способа подойдет любое растительное масло, в том числе и эфирное.

Растворители

Чтобы убрать остатки скотча и клея со стекла можно использовать разные растворители, которые есть под руками. А именно:

Ацетон - подойдет даже жидкость для снятия лака, если в состав входит ацетон.

Бензин

Вайт-спирит - раствор, которые используют в ремонтных работах.

Прежде чем использовать эти растворители, нужно открыть окна, так как все они имеют очень резкий запах и могут вызывать головную боль. Чтобы на стеклах не остался запах после обработки, их нужно промыть водой.

Также нужно следить, чтобы растворители не попали на пластиковый профиль окна, так это его может испортить.

Нашатырный спирт

Этим средством можно не только отмыть клей и скотч от окна, но и почистить пластиковую раму. Но окна нужно открыть, чтобы поступал свежий воздух.

Раствор соды

Разведите соду с водой до густой смеси. Нанесите смесь на губку и протрите стекло, где остались следы от скотча. После применения протрите окно чистой водой.