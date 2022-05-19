Як швидко і легко відмити скотч від вікон: перевірені способи

Однак виявилося, що зробити це не так вже й просто і на стеклах залишаються сліди клею.

У перші дні війни українці масово почали заклеювати вікна скотчем, щоб уберегти житло від осколків під час вибухів. І хоча повністю небезпека ще не минула, багато українців почали доводити свої вікна до ладу і знімати захисні плівки.

Як швидко і легко відмити скло від клею і залишків скотчу, розповіли в Vikna.

Рослинна олія

Візьміть спонж або шматок вати, намочіть його в рослинній олії та протріть клей. Зачекайте 15 хвилин. Клей розм'якне і його можна буде видалити ганчіркою або сухою губкою. Для цього способу підійде будь-яку рослинну олію, в тому числі й ефірну.

Розчинник

Щоб прибрати залишки скотчу і клею зі скла можна використовувати різні розчинники, які є під руками. А саме:

Ацетон - підійде навіть рідина для зняття лаку, якщо до складу входить ацетон.

Бензин

Вайт-спірит - розчин, які використовують в ремонтних роботах.

Перш ніж використовувати ці розчинники, потрібно відкрити вікна, оскільки всі вони мають дуже різкий запах і можуть викликати головний біль. Щоб на стеклах не залишився запах після обробки, їх потрібно промити водою.

Також потрібно стежити, щоб розчинники не потрапили на пластиковий профіль вікна, так це його може зіпсувати.

Нашатирний спирт

Цим засобом можна не тільки відмити клей і скотч від вікна, але і почистити пластикову раму. Але вікна потрібно відкрити, щоб надходило свіже повітря.

Розчин соди

Розведіть соду з водою до густої суміші. Нанесіть суміш на губку і протріть скло, де залишилися сліди від скотчу. Після застосування протріть вікно чистою водою.