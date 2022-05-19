ru ua
Чт, 19 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як швидко і легко відмити скотч від вікон: перевірені способи

Новость на русском →
Четвер 19 травня 2022 18:47
Як швидко і легко відмити скотч від вікон: перевірені способи Фото: як прибрати залишки скотча і клею з вікон (freepik_com)
Автор: Анна Шиканова

У перші дні війни українці масово почали заклеювати вікна скотчем, щоб уберегти житло від осколків під час вибухів. І хоча повністю небезпека ще не минула, багато українців почали доводити свої вікна до ладу і знімати захисні плівки.

Однак виявилося, що зробити це не так вже й просто і на стеклах залишаються сліди клею.

Як швидко і легко відмити скло від клею і залишків скотчу, розповіли в Vikna.

Рослинна олія

Візьміть спонж або шматок вати, намочіть його в рослинній олії та протріть клей. Зачекайте 15 хвилин. Клей розм'якне і його можна буде видалити ганчіркою або сухою губкою. Для цього способу підійде будь-яку рослинну олію, в тому числі й ефірну.

Розчинник

Щоб прибрати залишки скотчу і клею зі скла можна використовувати різні розчинники, які є під руками. А саме:

Ацетон - підійде навіть рідина для зняття лаку, якщо до складу входить ацетон.

Бензин

Вайт-спірит - розчин, які використовують в ремонтних роботах.

Перш ніж використовувати ці розчинники, потрібно відкрити вікна, оскільки всі вони мають дуже різкий запах і можуть викликати головний біль. Щоб на стеклах не залишився запах після обробки, їх потрібно промити водою.

Також потрібно стежити, щоб розчинники не потрапили на пластиковий профіль вікна, так це його може зіпсувати.

Нашатирний спирт

Цим засобом можна не тільки відмити клей і скотч від вікна, але і почистити пластикову раму. Але вікна потрібно відкрити, щоб надходило свіже повітря.

Розчин соди

Розведіть соду з водою до густої суміші. Нанесіть суміш на губку і протріть скло, де залишилися сліди від скотчу. Після застосування протріть вікно чистою водою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як можна заточити ніж в домашніх умовах, якщо немає точила.

А також розповідали про те, як позбутися від запаху і плям бензину на руках, одязі та авто.

Читайте РБК-Україна в Google News
советы уборка дома
LITE
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність