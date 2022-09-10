UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как быстро избавиться от запаха жареного на кухне: понадобятся ингредиенты, которые есть у каждого

Как избавиться от запаха от жарки на кухне (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Из всех помещений в доме кухня нуждается в наибольшем ежедневном уходе. Очень часто жареная пища распространяет неприятные запахи. Не говоря уже о запахах, исходящих из холодильника или мусорного ведра. Избавиться от них можно с помощью простых способов.

Об этом пишет Sante Plus.

Существуют разнообразные естественные методы, которые позволяют мгновенно ароматизировать кухню.

В частности, заблаговременно необходимо подготовить:

  • сковородку малого или среднего размера;
  • воду;
  • 2 чайные ложки соды;
  • свежий лимон;
  • эфирное масло с ароматом на выбор.

Далее нужно взять сковородку и наполнить ее примерно 2 стаканами воды или достаточным количеством, чтобы заполнить ее на 1/3.

После этого выжать сок из свежего лимона и добавить 2 чайные ложки соды и примерно 8-9 капель эфирного масла.

Добавив все ингредиенты, доведите смесь до кипения и подождите примерно 15-20 минут. Такой запах сразу освоит всю кухню.

Также белый уксус поможет быстро и эффективно избавиться от запаха жарки на кухне. В частности, после жарки на плите, нужно взять стакан белого уксуса и поставить в середину плиты на ночь. В результате он поглотит все запахи.

После этого можно очистить кухонную плиту смесью теплой воды и белого уксуса.

Еще один совет: белый уксус, сваренный в кастрюле, также может избавиться от стойких запахов благодаря своей паре.

Ранее мы сообщали, как быстро убрать неприятный запах из холодильника подручными средствами.

Также мы писали, как избавиться от неприятного запаха в обуви в домашних условиях.

Читайте РБК-Украина в Google News
кухня