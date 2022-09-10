Як швидко позбутися запаху смаженого на кухні: знадобляться інгредієнти, які є у кожного

Існують різноманітні природні методи, які дозволяють миттєво ароматизувати кухню.

Зокрема, завчасно необхідно підготувати:

сковорідку малого або середнього розміру;

воду;

2 чайні ложки соди;

свіжий лимон;

ефірна олія з ароматом на вибір.

Далі потрібно взяти сковорідку та наповнити її приблизно 2 склянками води або достатньою кількістю, щоб заповнити її на 1/3.

Після цього вичавити сік зі свіжого лимона та додати 2 чайні ложки соди і приблизно 8-9 крапель ефірної олії.

Додавши всі інгредієнти, доведіть суміш до кипіння і почекайте приблизно 15-20 хвилин. Такий запах відразу опанує всю кухню.

Також білий оцет допоможе швидко та ефективно позбутися запаху смаження на кухні. Зокрема, після смаження на плиті, потрібно взяти склянку білого оцту і поставити в середину плити на ніч. В результаті він поглине усі запахи.

Після цього можна очистити кухонну плиту сумішшю теплої води та білого оцту.

Ще одна порада: білий оцет, зварений у каструлі, також може позбутися від стійких запахів завдяки своїй парі.