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Как быстро избавиться от запаха жареного на кухне: понадобятся ингредиенты, которые есть у каждого

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Суббота 10 сентября 2022 20:58
Как быстро избавиться от запаха жареного на кухне: понадобятся ингредиенты, которые есть у каждого Как избавиться от запаха от жарки на кухне (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Из всех помещений в доме кухня нуждается в наибольшем ежедневном уходе. Очень часто жареная пища распространяет неприятные запахи. Не говоря уже о запахах, исходящих из холодильника или мусорного ведра. Избавиться от них можно с помощью простых способов.

Об этом пишет Sante Plus.

Существуют разнообразные естественные методы, которые позволяют мгновенно ароматизировать кухню.

В частности, заблаговременно необходимо подготовить:

  • сковородку малого или среднего размера;
  • воду;
  • 2 чайные ложки соды;
  • свежий лимон;
  • эфирное масло с ароматом на выбор.

Далее нужно взять сковородку и наполнить ее примерно 2 стаканами воды или достаточным количеством, чтобы заполнить ее на 1/3.

После этого выжать сок из свежего лимона и добавить 2 чайные ложки соды и примерно 8-9 капель эфирного масла.

Добавив все ингредиенты, доведите смесь до кипения и подождите примерно 15-20 минут. Такой запах сразу освоит всю кухню.

Также белый уксус поможет быстро и эффективно избавиться от запаха жарки на кухне. В частности, после жарки на плите, нужно взять стакан белого уксуса и поставить в середину плиты на ночь. В результате он поглотит все запахи.

После этого можно очистить кухонную плиту смесью теплой воды и белого уксуса.

Еще один совет: белый уксус, сваренный в кастрюле, также может избавиться от стойких запахов благодаря своей паре.

Ранее мы сообщали, как быстро убрать неприятный запах из холодильника подручными средствами.

Также мы писали, как избавиться от неприятного запаха в обуви в домашних условиях.

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