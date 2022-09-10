Как быстро избавиться от запаха жареного на кухне: понадобятся ингредиенты, которые есть у каждого

Из всех помещений в доме кухня нуждается в наибольшем ежедневном уходе. Очень часто жареная пища распространяет неприятные запахи. Не говоря уже о запахах, исходящих из холодильника или мусорного ведра. Избавиться от них можно с помощью простых способов.

Существуют разнообразные естественные методы, которые позволяют мгновенно ароматизировать кухню.

В частности, заблаговременно необходимо подготовить:

сковородку малого или среднего размера;

воду;

2 чайные ложки соды;

свежий лимон;

эфирное масло с ароматом на выбор.

Далее нужно взять сковородку и наполнить ее примерно 2 стаканами воды или достаточным количеством, чтобы заполнить ее на 1/3.

После этого выжать сок из свежего лимона и добавить 2 чайные ложки соды и примерно 8-9 капель эфирного масла.

Добавив все ингредиенты, доведите смесь до кипения и подождите примерно 15-20 минут. Такой запах сразу освоит всю кухню.

Также белый уксус поможет быстро и эффективно избавиться от запаха жарки на кухне. В частности, после жарки на плите, нужно взять стакан белого уксуса и поставить в середину плиты на ночь. В результате он поглотит все запахи.

После этого можно очистить кухонную плиту смесью теплой воды и белого уксуса.

Еще один совет: белый уксус, сваренный в кастрюле, также может избавиться от стойких запахов благодаря своей паре.