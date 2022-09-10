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Як швидко позбутися запаху смаженого на кухні: знадобляться інгредієнти, які є у кожного

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Субота 10 вересня 2022 20:58
Як швидко позбутися запаху смаженого на кухні: знадобляться інгредієнти, які є у кожного Як позбутися запаху від смаження на кухні (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

З усіх приміщень у будинку кухня потребує найбільшого щоденного догляду. Дуже часто смажена їжа поширює неприємні запахи. Не кажучи вже про запахи, які виходять із холодильника чи сміттєвого відра. Позбутися їх можна за допомогою простих способів.

Про це пише Sante Plus.

Існують різноманітні природні методи, які дозволяють миттєво ароматизувати кухню.

Зокрема, завчасно необхідно підготувати:

  • сковорідку малого або середнього розміру;
  • воду;
  • 2 чайні ложки соди;
  • свіжий лимон;
  • ефірна олія з ароматом на вибір.

Далі потрібно взяти сковорідку та наповнити її приблизно 2 склянками води або достатньою кількістю, щоб заповнити її на 1/3.

Після цього вичавити сік зі свіжого лимона та додати 2 чайні ложки соди і приблизно 8-9 крапель ефірної олії.

Додавши всі інгредієнти, доведіть суміш до кипіння і почекайте приблизно 15-20 хвилин. Такий запах відразу опанує всю кухню.

Також білий оцет допоможе швидко та ефективно позбутися запаху смаження на кухні. Зокрема, після смаження на плиті, потрібно взяти склянку білого оцту і поставити в середину плити на ніч. В результаті він поглине усі запахи.

Після цього можна очистити кухонну плиту сумішшю теплої води та білого оцту.

Ще одна порада: білий оцет, зварений у каструлі, також може позбутися від стійких запахів завдяки своїй парі.

Раніше ми повідомляли, як швидко прибрати неприємний запах з холодильника підручними засобами.

Також ми писали, як позбутися неприємного запаху у взутті в домашніх умовах.

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