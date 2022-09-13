Быстрая квашеная капуста в банках: хрустящая, вкусная и ароматная

Составляющие:

Вода - 2 л

Капуста - 2-2, 5 кг

Морковь - 2 шт.

Сахар - 2 ст. л

Соль - 3 ст. л

Приправы (пряные травы, смесь перцев горошком и семян укропа или кориандра) - 1 ч. л.

Пошаговое приготовление

Шинкуем капусту. Далее натираем морковь, и соединяем с капустой. Банку моем и стерилизуем. После этого плотно утрамбовываем капусту.

Воду кипятим, добавляем соль и остужаем. Заливаем ею капусту. Вода должна литься через край.

Банку ставим в глубокую емкость и оставляем на 48 часов, через каждые 3-5 часов прокалывая капусту, например, ножом. Это нужно для того, чтобы получился лишний воздух.

По окончанию указанного времени, сливаем рассол в емкость, разводим в нем сахар и добавляем, по желанию, любимые специи.

Возвращаем раствор к капусте, накрываем банку капроновой крышкой, и перекладываем в холодильник на 24 часа.

Наша вкусная, ароматная, хрустящая капуста готова!