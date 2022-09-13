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Швидка квашена капуста в банках: хрустка, смачна та ароматна

Фото: Квашена капуста (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Квашена капуста - відмінний салат до м'ясних і рибних страв. Її додають і в тушковану капусту і в капусняк, але найсмачніше - похрумтіти просто так. Пропонуємо вам рецепт швидкої квашеної капусти, від якої в захваті буде вся родина. Готовою до вживання вона буде вже за три дні.

Про це пише канал Дача. Сад та город.

Складники:

  • Вода - 2 л
  • Капуста - 2-2,5 кг
  • Морква - 2 шт.
  • Цукор - 2 ст. л
  • Сіль - 3 ст. л
  • Приправи (пряні трави, суміш перців горошком і насіння кропу або коріандру) - 1 ч.л.

Покрокове приготування

Шинкуємо капусту. Далі натираємо моркву, і з’єднуємо з капустою. Банку миємо й стерилізуємо. Після цього щільно втрамбовуємо капусту.

Воду кип'ятимо, додаємо сіль і охолоджуємо. Заливаємо нею капусту. Вода має литися через край.

Банку ставимо в глибоку ємність і залишаємо на 48 годин, через кожні 3-5 годин проколюючи капусту, наприклад, ножем. Це потрібно для того, щоб вийшло зайве повітря.

По закінченню визначеного часу, зливаємо розсіл в ємність, розбавляємо в ньому цукор і додаємо, за бажанням, улюблені спеції.

Повертаємо розчин до капусти, накриваємо банку капроновою кришкою, і перекладаємо в холодильник на 24 години.

Наша смачна, ароматна, хрумка капуста готова!

Раніше ми писали, як заквасити капусту цілими головками.

Також читайте як заквасити капусту з буряком на зиму цілими шматочками.

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