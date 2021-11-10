"Было очень больно": Анна Богдан рассказала, как над ней издевались в школе из-за внешности

Анна Богдан, которая стала победительницей романтического шоу "Холостяк 11", рассказала, как над ней издевались в школе из-за внешности, поскольку она очень выделялась от других детей.

"В детстве чувствовала себя очень неуверенной. Я была самая высокая в классе, сильно худая, с темной кожей, кудрявыми волосами. На то время я очень сильно отличалась от детей. Мальчики меня обзывали. Было очень больно", - рассказала Анна.

Скриншоты с Instagram

Когда она стала старше то поняла, что может использовать свою уникальность. Так Анна стала моделью. Девушка показала несколько фото с того времени, когда начала выходить на подиум.

Скриншоты с Instagram

Анна посоветовала всем девушкам ценить свои уникальные качества и "выращивать" самооценку.

Она отметила, что если бы тогда не поменяла мнение о себе в лучшую сторону, то не решилась бы начать модельную карьеру.