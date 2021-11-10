"Было очень больно": Анна Богдан рассказала, как над ней издевались в школе из-за внешности
Анна Богдан, которая стала победительницей романтического шоу "Холостяк 11", рассказала, как над ней издевались в школе из-за внешности, поскольку она очень выделялась от других детей.
Об этом модель рассказала в Instagram-сторис.
"В детстве чувствовала себя очень неуверенной. Я была самая высокая в классе, сильно худая, с темной кожей, кудрявыми волосами. На то время я очень сильно отличалась от детей. Мальчики меня обзывали. Было очень больно", - рассказала Анна.
Скриншоты с Instagram
Когда она стала старше то поняла, что может использовать свою уникальность. Так Анна стала моделью. Девушка показала несколько фото с того времени, когда начала выходить на подиум.
Скриншоты с Instagram
Анна посоветовала всем девушкам ценить свои уникальные качества и "выращивать" самооценку.
Она отметила, что если бы тогда не поменяла мнение о себе в лучшую сторону, то не решилась бы начать модельную карьеру.
Напомним, Михаил Заливако рассказал, почему Анну Богдан на проекте "Холостяк 11" окрестили манипулятором. При этом он признался, что первое их общение прошло не очень хорошо, и если бы была возможность, то он бы отправил девушку домой.
Ранее Анна Богдан рассказала, общается ли с бывшим мужем экс-главой Офиса президента Владимира Зеленского Андреем Богданом.