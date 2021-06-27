Победительница "Холостяка 11" Анна Богдан рассказала, общается ли с бывшим мужем

Победительница Холостяка 11 Анна Богдан, которая покорила сердце главного героя Михаила Заливако, ранее была замужем за бывшим главой Офиса Президента Владимира Зеленского Андреем Богданом. Сейчас девушка с возлюбленным отдыхают в Турции , где они встретились и пообщались с Катей Осадчей.

В откровенном интервью "Светской жизни" избранница Холостяка рассказала, поддерживает ли общение с экс-супругом и как он отреагировал на ее победу в романтическом реалити.

Девушка заявила, что не знает, что думает Андрей Богдан по поводу ее участия в проекте и нового ее возлюбленного, покольку не поддерживает с ним отношения.

"Мы с бывшим мужем отношения не поддерживаем. Я со своими бывшими парнями и мужем не общаюсь. Раз мы приняли решение расстаться, зачем продолжать контактировать", - отметила Анна.

По словам девушки, фамилию Богдан на девичью Сторожук она не поменяла из-за возни с документами.

"Нужно много времени с документами, менять все паспорта. Многие женщины в нашей стране - ближайший пример моя мама, которая в разводе с моим папой - не меняли фамилии. Я буду выходить замуж - я поменяю фамилию", - ответила победительница Холостяка.

В свою очередь Михаил Заливако пожаловался, что они чувствуют дискомфорт из-за чрезмерного внимания и добавил, что на шоу он шел не ради пиара.