"Було дуже боляче": Анна Богдан розповіла, як над нею знущалися в школі через зовнішність
Анна Богдан, яка стала переможницею романтичного шоу "Холостяк 11", розповіла, як над нею знущалися в школі через зовнішність, оскільки вона дуже виділялася від інших дітей.
Про це модель розповіла в Instagram-сторіс.
"У дитинстві відчувала себе дуже невпевненою. Я була найвища в класі, сильно худа, з темною шкірою, кучерявим волоссям. На той час я дуже сильно відрізнялася від дітей. Хлопчики мене обзивали. Було дуже боляче", - розповіла Анна.
Скріншоти з Instagram
Коли вона стала старшою то зрозуміла, що може використовувати свою унікальність. Так Анна стала моделлю. Дівчина показала кілька фото з того часу, коли почала виходити на подіум.
Скріншоти з Instagram
Анна порадила всім дівчатам цінувати свої унікальні якості і "вирощувати" самооцінку.
Вона зазначила, що якби тоді не поміняла думку про себе в кращу сторону, то не наважилася б почати модельну кар'єру.
Нагадаємо, Михайло Заливако розповів, чому Анну Богдан на проєкті "Холостяк 11" охрестили маніпулятором. При цьому він зізнався, що перше їх спілкування пройшло не дуже добре, і якби була можливість, то він би відправив дівчину додому.
Раніше Анна Богдан розповіла, чи спілкується з колишнім чоловіком екс-головою офісу президента Володимира Зеленського Андрієм Богданом.