"Було дуже боляче": Анна Богдан розповіла, як над нею знущалися в школі через зовнішність

Анна Богдан, яка стала переможницею романтичного шоу "Холостяк 11", розповіла, як над нею знущалися в школі через зовнішність, оскільки вона дуже виділялася від інших дітей.

"У дитинстві відчувала себе дуже невпевненою. Я була найвища в класі, сильно худа, з темною шкірою, кучерявим волоссям. На той час я дуже сильно відрізнялася від дітей. Хлопчики мене обзивали. Було дуже боляче", - розповіла Анна.

Скріншоти з Instagram

Коли вона стала старшою то зрозуміла, що може використовувати свою унікальність. Так Анна стала моделлю. Дівчина показала кілька фото з того часу, коли почала виходити на подіум.

Скріншоти з Instagram

Анна порадила всім дівчатам цінувати свої унікальні якості і "вирощувати" самооцінку.

Вона зазначила, що якби тоді не поміняла думку про себе в кращу сторону, то не наважилася б почати модельну кар'єру.