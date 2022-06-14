"Были мысли расписаться во время войны": Анна Ризатдинова впервые рассказала о своем возлюбленном

Художественная гимнастка Анна Ризатдинова, которую война застала за пределами Украины, рассказала, что уже год как влюблена. Имя своего избранника она не разглашает, но признается, что хотела бы связать с ним свою дальнейшую жизнь.

Об этом она рассказала в программе "Зірковий шлях" на канале "Індиго TV".

Где сейчас находится звезда

Война застала гимнастку за пределами Украины, когда она отправилась в Европу с мастер-классами. Однако, на какое-то время чемпионка все же вернулась домой, забрала сына и уехала к родственникам в Болгарию.

По ее словам, это время является для нее сверхтяжелым, ведь в Украине остался ее любимый мужчина.

"Я много плакала и очень переживала. Понимаете, я долго ждала свое личное счастье, и вот оно наконец есть, но мой парень остался в Украине. Его обязанность помогать ВСУ. Разрыв с ним мне дался очень тяжело, мое психологическое состояние очень подавленное, как и большинству женщин, которые переживают подобную ситуацию", рассказала Ризатдинова.

Анна Ризатдинова с сыном (instagram.com/anna_rizatdinova)

"Новая любовь пришла неожиданно"

Звезда украинского спорта призналась, что любовь она встретила год назад. Общаться они начали в социальных сетях, а потом он помогал звезде открывать академию.

"Все началось с общения о работе, но уже после первой встречи я поняла, что это он. Позвонила маме и сказала, что нашла своего мужчину. Она еще удивилась, как такое возможно после первой встречи, это даже не свидание было", - рассказала гимнастка.

В частности, имя и род деятельности своего избранника Анна пока не разглашает. Она считает, что сейчас война, поэтому это не ко времени.

Гимнастка говорит, что когда закончится война и она вернется домой, то они сделают настоящую украинскую свадьбу.

"Я очень этого хочу, но после победы. Предложение мне пока не сделали. Мы такие деятели... много планов. Но во время войны уже были мысли расписаться в Украине. Но это пока только мысли", - добавила она.