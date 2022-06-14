"Були думки розписатися під час війни": Ганна Різатдінова вперше розповіла про свого коханого

Художня гімнастка Ганна Різатдінова, яку війна застала за межами України, розповіла, що уже рік як закохана. Ім'я свого обранця вона не розголошує, але зізнається, що хотіла б пов'язати з ним своє подальше життя.

Про це вона розповіла у програмі "Зірковий шлях" на каналі "Індиго TV".

Де зараз знаходиться зірка

Війна застала гімнастку за межами України, коли вона вирушила до Європи з майстер-класами. Однак, на якийсь час чемпіонка все ж повернулась додому, забрала сина та виїхала до родичів у Болгарію.

За її словами, цей час є для неї надважким, адже в Україні залишився її коханий чоловік.

"Я багато плакала і дуже переживала. Розумієте, я довго чекала своє особисте щастя, і ось воно нарешті є, але мій хлопець залишився в Україні. Його обов’язок допомагати ЗСУ. Розрив з ним мені дався дуже важко, мій психологічний стан дуже пригнічений, як і більшості жінок, які переживають подібну ситуацію", розповіла Різатдінова.

Ганна Різатдінова з сином (instagram.com/anna_rizatdinova)

"Нове кохання прийшло неочікувано"

Зірка українського спорту зізналася, що кохання вона зустріла рік тому. Спілкуватися вони почали у соціальних мережах, а потім він допомагав зірці відкривати академію.

"Все почалося зі спілкування про роботу, але вже після першої зустрічі я зрозуміла, що це він. Подзвонила мамі й сказала, що знайшла свого чоловіка. Вона ще здивувалась, як таке можливо після першої зустрічі, це навіть не побачення було", - розповіла гімнастка.

Зокрема, ім’я та рід діяльності свого обранця Ганна поки не розголошує. Вона вважає, що зараз війна, тому це не на часі.

Гімнастка каже, що коли закінчиться війна і вона повернеться додому, то вони зроблять справжнє українське весілля.

"Я дуже цього хочу, але після перемоги. Пропозицію мені поки не зробили. Ми такі діячі… багато планів. Але під час війни вже були думки розписатись в Україні. Але це поки тільки думки", - додала вона.