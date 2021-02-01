Анна Ризатдинова оказалась в больнице и рассказала об операциях: была огромная проблема

Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Анна Ризатдинова, знаменитая гимнастка и финалистка "Танцев со звездами" 2020, показала видео из больницы, где она перенесла операцию. Девушка говорит, что у нее после беременности возникла огромная проблема. Летом она уже перенесла операцию, а теперь решилась на вторую.

Гимнастка рассказала в Instagram-stories, что находится сейчас в больнице, но попросила не волноваться, заверив, что с ней все в порядке.

"После родов я столкнулась с такой проблемой, как диастаз (расхождение мышц живота. - Ред.) и пупочная грыжа. Причем это получилось совершенно случайно. Я понимала, что у меня выпирает животик после родов, потому что я вовремя не надела бандаж, потому что я не носила никакие пояса. Как-то мне никто не подсказал, а самой мне было не до этого", - рассказывает Анна.

Она надеялась, что все исправит с помощью упражнений. Но ничего не помогало, тогда спортсменка обратилась за консультацией к врачу. И ей помимо диастаза диагностировали также пупочную грыжу.

Анна Ризатдинова рассказала о перенесенной операции (скрин: instagram.com/stories/anna_rizatdinova)

"Я решила сразу устранить эту проблему и летом сделала операцию по устранению диастаза и пупочной грыжи. Если внутри я все наладила, то снаружи вид был неприемлемый для спортсмена, при этом пресс у меня остался, но вид снаружи был плохой", - делится гимнастка.

Ризатдинова говорит, что в лосинах с низкой посадкой ее кожа просто висела. Для нее это было огромная проблема и она решила устранить эту проблему и сделать косметическую операцию. Девушка пообещала поделиться результатом операции позже.

Анна Ризатдинова - бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013), многократный призер чемпионатов мира, Европы и летних Универсиад.

12 ноября 2017 года Анна родила сына, которого назвали Романом. Отец ребенка - бизнесмен и опальный нардеп Александр Онищенко.

Ранее мы писали, что между Анной и футболистом Сергеем Мельником вспыхнул роман на "Танцах со звездами", но теперь они просто друзья.