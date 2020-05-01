ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Мэр Черкасс сообщил о получении повестки на допрос

Новости » Коронавирус     01.05.2020 - 20:51
Мэр Черкасс сообщил о получении повестки на допрос
Фото: Анатолий Бондаренко (facebook.com / Анатолий Бондаренко)

Мэра Черкасс вызывают в качестве свидетеля

Городской голова Черкасс Владимир Бондаренко заявил, что получил повестку на допрос в связи с досрочным ослаблением карантинных ограничений в городе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так, Бондаренко опубликовал фотографию вызова на допрос в качестве свидетеля по делу о досрочном ослаблении карантина в Черкассах. Согласно вызову, допрос Бондаренко должен состояться в понедельник, 4 мая.

Немає опису світлини.

Фото: вызов на допрос мэра Черкасс Владимира Бондаренко

Напомним, сегодня в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский передал "пламенный привет" мэру Черкасс от СБУ и МВД из-за досрочного ослабления карантина. Зеленский назвал действия местных властей, попыткой заработать политический рейтинг.

Как писало РБК-Украина, 30 апреля городской совет принял решение об ослаблении карантина в Черкассах с 1 мая, несмотря на запрет Кабинета министров. В Черкассах позволили открыть непродовольственные магазины, рынки, парки, а также летние площадки кафе и ресторанов.

По факту нарушения постановления Кабмина городским советом Черкасс полиция уже возбудила уголовное дело. В ведомстве заявили, что согласно постановлению правительства, сейчас нельзя ослаблять карантин, поэтому местные власти превышает свои полномочия.

Зеленский об открытии метро и парков: как быстро это произойдет зависит от вас В Полтаве обнаружили нарушения на центральном рынке: возможно закрытие
Новости Украины Черкассыкарантиндопрос
News
On Top