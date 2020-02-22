Ты там был?! В Новых Санжарах протестующий накинулся на ветерана АТО с упреками (видео)

В Новых Санжарах протестующие против размещения в местном санатории на карантин эвакуированных украинцев из китайского Уханя устроили стычки с полицией и забрасывали камнями автобусы с приезжими соотечественниками, за что попали под волну критики в обществе. В результате столкновений пострадали 9 правоохранителей и один гражданский.

После резонансных событий 20 февраля жители поселка под Полтавой извинились за панику и агрессивное поведение, но упрекнули СМИ в однобокой подаче сведений о протестах - мол, силовики также прибегали к грубым действиям.

Заместитель департамента патрульной полиции Алексей Белошпицкий 22 февраля опубликовал видео, на котором показано общение нетрезвого жителя Новых Санжар с "копом".

На ролике видно, как мужчина грубо и нецензурно ругается, сыплет обвинениями в адрес правоохранителя и рассказывает о своем боевом опыте в зоне проведения АТО/ООС, призывая полицейского самого уезжать воевать на Донбасс.

На самом деле мужчина пристал к ветерану, боевому офицеру Александру Нетребко, который после демобилизации отправился служить в патрульную полицию.

Александр Нетребко (Фото: facebook.com/Bilosh)

"В прошлом заместитель командира 1-го батальона 79-й бригады. Человек прошел десятки боевых столкновений и ожесточенных боев, а еще вел за собой людей: бойцов... украинцев, которые воевали против врага нашего государства.

Получил два ранения. Боевых, а не от самострела по "синему делу". Был награжден орденами Богдана Хмельницкого 3-й и 2-й степеней, орденом "За мужество" 3-й степени", - рассказал Белошпицкий.

Он отметил, что подобное "общение" не является исключением или единичным случаем.

"Это случается почти каждый день, ведь кроме Александра Нетребко, у нас еще более 1000 участников боевых действий, которые в самое тяжелое для страны время 2014 год выступили на защиту украинского народа. Я лично горжусь как боевыми подвигами Саши Нетребко, так и его выдержкой как полицейского, ведь слушать такое очень противно даже тому, кто не прошел всего, что прошел он", - написал Белошпицкий.

Видео "общения" пьяного мужчины с правоохранителем можно посмотреть по этой ссылке (предупреждаем - в ролике присутствует ненормативная лексика!)

В сети возмущаются подобному случаю и благодарят полицейского - ветерана АТО за мужество на передовой и крепкие нервы "в тылу".

Фото: скрин facebook.com/Bilosh

Известный автомобильный журналист Алексей Мочанов в комментариях к сообщению поделился информацией про пьяного грубияна, который хвалился своим боевым опытом - отмечается, что мужчина в зоне АТО не воевал, а ездил на учения, и был отчислен по причине злоупотребления спиртными напитками.

В Новых Санжарах протестующий грубо обозвал ветерана АТО (Фото: facebook.com/alex.mochanov)