Что было бы, если бы карантин не ослабили: эксперт дал неожиданный ответ

Карантин в Украине (фото: РБК-Украина)

Карантин в Украине был ослаблен преждевременно

В Украине ежедневно ставятся антирекорды по количеству заболеваний коронавирусом в сутки, при этом все чаще люди отказываются надевать маски и соблюдать социальную дистанцию. Директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто считает, что ослабление карантина с 11 мая – неразумное решение, повлекшее результаты, которые мы имеем сейчас.

Социолог подчеркивает, что резкий рост заболеваемости коронавирусом в Украине стал следствием отмены строгого карантина и несоблюдения украинцами противоэпидемических требований. Он также добавил, что к середине июня ежедневный прирост новых случаев заражения коронавирусом в Украине мог бы упасть до нуля или единичных случаев, если бы в мае власти не ослабили карантин. Комментарий Паниотто размещен на сайте КМИС.

"Если бы карантин продлился, то количество заболеваний в день упало бы до нуля или единичных случаев до 10–15 июня. Но после введения правительством первой фазы ослабления карантина 11 мая реальное число подтвержденных диагнозов пошло вверх, и сейчас опасность заболеть почти вдвое выше, чем во время строгого карантина. К тому же, этот показатель растет", – подчеркнул он.

По словам Паниотто, данные опроса КМИС показывают, что "в среднем украинцы выходят на улицу 10 раз в неделю".

"Совокупно с несоблюдением норм безопасного поведения на улице и в транспорте это и вызывает новую волну роста заболеваний. Частично рост может быть объяснен увеличением количества тестов, но только частично, так как количество тестирований не увеличивается по экспоненте", – отметил он.

Скриншот (kiis.com.ua)

Напомним, что ранее в Киеве из-за нарушения карантина в кафе и клубах выписали семь штрафов.

Также РБК-Украина писало, что Киев и 11 областей не готовы к ослаблению карантина.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Киселева Анна