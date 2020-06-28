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В Киеве из-за нарушения карантина в кафе и клубах выписали семь штрафов

Новости » Общество     28.06.2020 - 14:03
В Киеве из-за нарушения карантина в кафе и клубах выписали семь штрафов
Фото: полиция facebook.com odesapolice)

В частности, выписали штрафы четырем заведениям общественного питания

За вчера сотрудники Госпродпотребслужбы проверили в Киеве 209 объектов на соблюдение карантинных мер. За день было выписано 7 штрафов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Составлено 7 протоколов согласно ст.44-3 (нарушение правил относительно карантина людей).

В частности, в отношении 4 заведений общественного питания, 2 развлекательных заведений и одного промышленного магазина.

Напомним, полиция провела массовые рейды в торговых и развлекательных заведениях Украины, в ходе которых правоохранители обнаружили сотни нарушений карантина.

Отметим, что по данным Минздрава, карантин не готовы ослаблять Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области.

Ранее сообщалось, что в стране второй день подряд более 900 новых случаев коронавируса.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины штрафкарантиннарушения
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