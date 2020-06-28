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Що було б, якщо б карантин не послабили: експерт дав несподівану відповідь

STYLERКоронавірус    28.06.2020 - 16:47
Що було б, якщо б карантин не послабили: експерт дав несподівану відповідь
Карантин в Україні (фото: РБК-Україна)

Карантин в Україні був ослаблений передчасно

В Україні щодня ставляться антирекорди за кількістю захворювань на коронавірус на добу, при цьому все частіше люди відмовляються одягати маски та дотримуватися соціальної дистанції. Директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто вважає, що ослаблення карантину з 11 травня – нерозумне рішення, що спричинило результати, які ми маємо зараз.

Соціолог підкреслює, що різке зростання захворюваності коронавірусом в Україні став наслідком скасування суворого карантину і недотримання українцями протиепідемічних вимог. Він також додав, що до середини червня щоденний приріст нових випадків зараження коронавірусом в Україні міг би впасти до нуля або одиничних випадків, якби у травні влада не послабила карантин. Коментар Паніотто розміщений на сайті КМІС.

"Якби карантин тривав, то кількість захворювань у день впала б до нуля або одиничних випадків до 10-15 червня. Але після введення урядом першої фази ослаблення карантину 11 травня реальне число підтверджених діагнозів пішло вгору, і зараз небезпека захворіти майже вдвічі вище, ніж під час суворого карантину. До того ж, цей показник зростає", – підкреслив він.

За словами Паніотто, дані опитування КМІС показують, що "в середньому українці виходять на вулицю 10 раз на тиждень".

"Сукупно з недотриманням норм безпечної поведінки на вулиці та в транспорті це і викликає нову хвилю зростання захворювань. Частково зростання може бути пояснено збільшенням кількості тестів, але лише частково, через те, що кількість тестувань не збільшується в геометричній прогресії", – зазначив він.

Що було б, якщо б карантин не послабили: експерт дав несподівану відповідь

Скріншот (kiis.com.ua)

Нагадаємо, що раніше у Києві за порушення карантину в кафе і клубах виписали сім штрафів.

Також РБК-Україна писало, що Київ та 11 областей не готові до ослаблення карантину.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новини України карантинсоциология
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