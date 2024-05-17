Був яскравим, талановитим і дотепним: помер відомий український художник

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Що саме стало причиною смерті Дмитра - наразі невідомо, як і те, коли та де відбудеться прощання із ним.

"Синочок ... Дмитро Дульфан (09.06.1971-16.05.2024) RIP", - написала мама митця у соцмережах.

Дмитро Дульфан (фото: facebook.com/Tatjarosch)

Друзі графіка також діляться теплими спогадами про нього.

"Друг мого дитинства, точніше, познайомилися, коли мені було років 13... Найяскравіший, найталановитіший, і головне дуже веселий, дотепний, живий... Не знала на той момент, що бачила його востаннє, біля моря..." - написала старша наукова співробітниця Одеського національного художнього музею Юлія Жаркова.

"Минулого літа ... спека... Діма веселий і радісний, як завжди... Як несправедливо все це, як хочеться вірити, що це якась груба помилка", - додала вона.

Біографія Дмитра Дульфана

Дмитро народився у 1971 році в родині українського художника Люсьєна Дульфана. Він здобув освіту в Одеському художньому училищі імені Грекова, де вивчав спеціальність художника-оформлювача.

У 1980-х роках спільно з письменниками з Одеси, Дмитром Лігейросом і Володимиром Володимировим, заснував групу під назвою "Yellow Hammer", яка займалася перформативними мистецтвами.

Дмитро Дульфан (фото: facebook.com/Tatjarosch)

У 1990-х завдяки Олександру Ройтбурду він познайомився з художниками з київського сквоту "Паризька комуна" і почав дружити з Олегом Голосієм, Олександром Гнилицьким і Валерією Трубіною. Разом вони почали влаштовувати спільні виставки.

У 2000-х роках Дульфан повернувся до живопису, відійшовши від перформансу. Митець почав організовувати виставки сучасного мистецтва, представляючи роботи молодих одеських художників. У 2012-му відкрив галерею "Вікно" у винному магазині.

Деякі роботи Дмитра зараз представлені в Києві. Вони стали частиною виставки "Протагоністи. Мальовничий заповідник/Паризька комуна", яка відкрилася 16 травня в Українському домі.