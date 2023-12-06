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Був на фронті з перших днів війни. У боях за Україну загинув 28-річний працівник польської мерії

Працівник мерії польського Любліна Микола Мялковський (фото: Facebook/Тетяна Мялковська)
Автор: Василина Копитко

У боях за Україну загинув 28-річний Микола Мялковський із Луцька. У перший день повномасштабного вторгнення чоловік звільнився із мерії польського міста Люблін і пішов на фронт захищати Батьківщину.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію мера Любліна Кшиштофа Жука у Facebook.

Що відомо про полеглого героя

"Дуже сумна звістка прийшла з України. Під час боїв з російським агресором загинув працівник люблінської мерії Микола Малковський. Працював на факультеті стратегії та підприємництва, відповідаючи за проекти, пов’язані з академічною співпрацею. Пішов захищати Батьківщину і боротися за свободу. На жаль, він заплатив за це найвищу ціну. Пам'ять, шана і повага Герою", - написав Жук.

Мати героя Тетяна повідомила, що в перший день війни Микола написав заяву на звільнення з роботи в Люблінській міській раді і приїхав в Україну, щоб піти на фронт.

Миколі було 28 років (фото: Facebook/Тетяна Мялковска)

"Загинув як Герой під час виконання священного обовʼязку за свободу України. Це дуже дорога ціна для мене. Єдиний, найкращий в світі син! Це для мене подвиг і рішення справжнього чоловіка", - написала мати Миколи.

Відомо, що Микола навчався в Острозькій Академії, а після завершення навчання поїхав у Польщу. Рідні та близькі згадують його як щирого, дотепного, цікавого і розумного чоловіка.

Прощання із героєм відбудеться у Луцьку.

Микола пішов на фронт у перші дні повномасштабного вторгнення (фото: Facebook/Тетяна Мялковска)

Раніше ми писали про те, що на фронті загинув екс-футболіст Роман Годований.

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