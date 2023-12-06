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Был на фронте с первых дней войны. В боях за Украину погиб 28-летний работник польской мэрии

Сотрудник мэрии польского Люблина Николай Мялковский (фото:Facebook/Татьяна Мялковская)
Автор: Василина Копытко

В боях за Украину погиб 28-летний Николай Мялковский из Луцка. В первый день полномасштабного вторжения мужчина уволился из мэрии польского города Люблин и ушел на фронт защищать Родину.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию мэра Люблина Кшиштофа Жука в Facebook.

Что известно о павшем герое

"Очень печальная весть пришла из Украины. Во время боев с российским агрессором погиб работник люблинской мэрии Николай Малковский. Работал на факультете стратегии и предпринимательства, отвечая за проекты, связанные с академическим сотрудничеством. Он пошел защищать Родину и бороться за свободу. К сожалению, он заплатил за это самую высокую цену. Память и уважение Герою", - написал Жук.

Мать героя Татьяна сообщила, что в первый день войны Николай написал заявление об увольнении с работы в Люблинском городском совете и приехал в Украину, чтобы пойти на фронт.

Николаю было 28 лет (фото: Facebook/Татьяна Мялковская)

"Погиб как Герой во время исполнения священной обязанности за свободу Украины. Это очень дорогая цена для меня. Единственный, лучший в мире сын! Это для меня подвиг и решение настоящего мужчины", - написала мать Николая.

Известно, что Николай учился в Острожской Академии, а по окончании учебы уехал в Польшу. Родные и близкие вспоминают его как искреннего, остроумного, интересного и умного мужчину.

Прощание с героем состоится в Луцке.

Николай ушел на фронт в первые дни полномасштабного вторжения (фото: Facebook/Татьяна Мялковская)

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