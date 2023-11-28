На фронті загинув віце-президент Федерації шахів України Артем Сачук: що відомо про героя (фото)

На війні проти російських загарбників загинув віце-президент Федерації Шахів України Артем Сачук. Він став до лав ЗСУ від самого початку повномасштабного вторгнення. Артем не дожив декілька днів до свого 39-річчя.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт Федерації Шахів України.

"Українські шахи зазнали тяжкої втрати. При виконанні своїх військових обов'язків загинув лейтенант ЗСУ, віце-президент та член Виконкому ФШУ, колишній президент Житомирської ОФШ, один з найактивніших шахових організаторів змагань в Україні та Житомирській області, кандидат у майстри спорту Артем Миколайович Сачук", - йдеться у повідомленні Федерації.

До початку повномасштабної війни Артем працював проєктним менеджером в офісі реформ Кабінету Міністрів України та займався власним бізнесом. Ще раніше він очолював Агенцію регіонального розвитку Житомирської області.

Артем Сачук (фото: facebook.com/artem.sachuk)

Коли російська армія розпочала повномасштабний наступ, Артем Сачук пішов добровольцем у лави ЗСУ. За час служби він став командиром взводу-викладачем, зампотех ЗМР, ТВО командира роти, зампотех БТГр і ТВО начальника служби РАО.

7 квітня 2023 року Артема Сачука нагородили медаллю "За військову службу Україні" за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку.

В Артема залишилася дружина та двоє доньок.

"Моєму коханому сьогодні мало б виповнитись 39 років... Відчуваю, що не можу писати про нього у минулому часі! Милий, вітаю тебе з днем народження! Ти все ще зі мною, ніби поряд, я розмовляю з тобою вголос. Я відчуваю, що ти поруч, але як же шкода, що я не можу побачити та обійняти твою душу!" - написала дружина Артема на своїй сторінці у Facebook.

Вона також залишила номер картки для всіх охочих допомогти сім'ї: 4441 1144 2400 9262.