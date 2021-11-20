Бутусов об уволенных из ВСУ разведчиках: занимались операцией по ликвидации Гиви и Захарченко

Он возмущается, что после скандальной истории со срывом операции по "вагнеровцах" всех участвовавших в ее подготовке разведчиков затем еще и уволили из рядов ВСУ, в том числе сняли и руководителя ГУР Минобороны Василия Бурбу.

"Генерал-полковник был уволен с должности, вы слышали, каким образом - за один день, так (щелкнул пальцами, - Ред.). Просто без слов, никто не общался. Взяли, выбросили человека", - говорит главред издания "Цензор.НЕТ".

Бутусов напомнил, что увольнение произошло 15 месяцев назад, и за все это время, а также за всю свою предыдущую карьеру, Бурба не давал ни одного интервью.

"Но он вышел и сказал главное для него - что есть разведчики, готовившие эту операцию, которые готовили многие другие операции, руководившие уничтожением многих российских террористов. В этой операции принимали участие люди, непосредственно принимавшие участие в ликвидации известных террористов Гиви, Моторолы, главаря "ДНР" Захарченко", - сказал журналист.

Он добавил, что в операции по задержанию "вагнеровцев" принимали участие и готовили люди, руководившие, в том числе и захватом "ДНРовца" Владимира Цемаха, подозреваемого по делу о сбитом рейсе MH17. Тогда боевика включили в список обмена и передали России, освободив десятки украинцев из плена.

В этом контексте Бутусов напомнил, как руководство государства тогда приветствовало этот процесс.

"К сожалению когда надо аплодисменты - власть есть, а когда нужно отвечать за тех людей, кто делает работу и защищают страну - власти нет. Вот такой у нас парадокс в стране происходит... И Бурба говорит о разведчиках, которых подставили, выбросили на улицу, уволили с военной службы. За что?!" - эмоционально высказался он.

Тут стоит отметить, официальных данных, кто причастен к ликвидациям в оккупированном Донецке боевика группировки "ДНР" Михаила Толстых по прозвищу "Гиви" в феврале 2017 года, взрыву в лифте дома главаря группировки "Сомали" Арсена Павлова (Моторолы) в октябре 2016 года, а также взрыву в кафе вожака "ДНРовцев" Александра Захарченко в конце августа 2018 года - нет.

В новом выпуске ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 19 ноября гости студии - Янина Соколова, Александр Турчинов, Александр Литвиненко, Давид Арахамия и другие - обсуждают долгожданное расследование Bellingcat. Также эксперты рассказывают, есть ли при власти вражеские агенты и как зеленая энергетика стала средством давления на свободу слова.



Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" украинцы высказались о том, должна ли Украина временно приютить беженцев с белорусской границы.



Также в студии рассказали, почему так дешево продали завод "Большевик" в Киеве.



А еще в эфире Вахтанг Кикабидзе рассказал о том, как изменилась Украина после Майдана, и почему Путин скоро поймет, что "сюда не надо лезть".



Кроме того, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский дал рецепт того, как сделать дороги Украины безопасными и уменьшить смертность в результате ДТП.



И смотрите мнение украинцев относительно того, станет ли 1000 гривен от Зеленского стимулом к вакцинации.