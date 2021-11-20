Бутусов про звільнених з ЗСУ розвідників: займалися операцією з ліквідації Гіві і Захарченка

Він обурюється, що після скандальної історії зі зривом операції по "вагнерівцях" всіх розвідників, які брали участь в її підготовці, потім ще й звільнили з лав ЗСУ, в тому числі зняли й керівника ГУР Міноборони Василя Бурбу.

"Генерал-полковник був звільнений з посади, ви чули, яким чином - за один день, так (клацнув пальцями, - Ред.). Просто без слів, ніхто не спілкувався. Взяли, викинули людину", - говорить головний редактор видання "Цензор.НЕТ".

Бутусов нагадав, що звільнення відбулося 15 місяців тому, і за весь цей час, а також за всю свою попередню кар'єру, Бурба не давав жодного інтерв'ю.

"Але він вийшов і сказав головне для нього - що є розвідники, які готували цю операцію, які готували багато інших операцій, які керували знищенням багатьох російських терористів. У цій операції брали участь люди, які безпосередньо брали участь у ліквідації відомих терористів Гіві, Мотороли, ватажка "ДНР" Захарченка", - сказав журналіст.

Він додав, що в операції по затриманню "вагнерівців" брали участь і готували люди, які керували, в тому числі й захопленням "ДНРівця" Володимира Цемаха, підозрюваного у справі про збитий рейс MH17. Тоді бойовика включили у список обміну і передали Росії, звільнивши десятки українців з полону.

У цьому контексті Бутусов нагадав, як керівництво держави тоді вітало цей процес.

"На жаль коли треба оплески - влада є, а коли треба відповідати за тих людей, хто робить роботу і захищає країну - влади нема. Ось такий у нас парадокс в країні відбувається. І Бурба говорить про розвідників, яких підставили, яких викинули на вулицю, звільнили з військової служби. За що?!!" - емоційно висловився він.

Тут варто зазначити, офіційних даних, хто причетний до ліквідацій в окупованому Донецьку бойовика угруповання "ДНР" Михайла Толстих на прізвисько "Гіві" у лютому 2017 року, вибуху в ліфті будинку ватажка угруповання "Сомалі" Арсена Павлова (Мотороли) у жовтні 2016 року, а також вибуху у кафе ватажка "ДНРівців" Олександра Захарченка наприкінці серпня 2018 року - немає.

У новому випуску ток-шоу "Свободи слова Савіка Шустера" 19 листопада гості студії - Яніна Соколова, Олександр Турчинов, Олександр Литвиненко, Давид Арахамія та інші - обговорюють довгоочікуване розслідування Bellingcat. Також експерти розказують, чи є при владі ворожі агенти і як зелена енергетика стала засобом тиску на свободу слова.



Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" українці висловилися про те, чи повинна Україна тимчасово прихистити біженців з білоруського кордону.



Також у студії розповіли, чому так дешево продали завод "Більшовик" у Києві.



А ще у ефірі Вахтанг Кікабідзе розповів про те, як змінилася Україна після Майдану, і чому Путін скоро зрозуміє, що "сюди не треба лізти".



Крім того, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський дав рецепт того, як зробити дороги України безпечними та зменшити смертність внаслідок ДТП.



І дивіться думку українців щодо того, чи стане 1000 гривень від Зеленського стимулом до вакцинації.