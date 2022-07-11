ru ua
Пн, 11 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Бутусов призвал присоединиться к сбору средств на грузовики для ВСУ

Новина українською →
Понедельник 11 июля 2022 15:55
Бутусов призвал присоединиться к сбору средств на грузовики для ВСУ Фото: Бутусов призвал присоединиться к сбору средств на грузовики для ВСУ (facebook com)
Автор: Илона Свиридова

БФ "Фонд обороны страны" вместе с главой территориальной обороны Днепра Геннадием Корбаном продолжают сбор средств на 500 военных автомобилей. К нему присоединились известные активисты, волонтеры, обычные жители города и страны.

Призвал всех присоединиться к сбору средств на грузовики для ВСУ и украинский журналист Юрий Бутусов.

Он отметил, что грузовики очень нужны сейчас нашей армии, чтобы увеличить ее мобильность.

"Поддерживаю инициативу Штаба обороны Днепра по закупке таких машин, надеюсь, что-то удастся закупить и передать в войска, такие машины нужно снабжать партиями, чтобы повысить мобильность. И это позволит сделать сервисную службу, потому что ремонт и эксплуатация не менее важны", - написал Бутусов.

Как известно, волонтеры собирают 100 миллионов гривен.

Реквизиты для перевода средств фонду:

Получатель: БО "БФ "ФОНД обороны страны"

IBAN: UA603220010000026002290000620

Банк: АО "Универсал Банк" Украина, Киев, ул. Автозаводская, 54/19

ЕГРПОУ получателя: 39809707

"Фонд обороны страны" - украинская благотворительная организация. Занимается помощью армии, медицинским учреждениям и другой деятельностью. Создана в Днепре в начале войны на востоке Украины - в мае 2014 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь