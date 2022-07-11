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Бутусов закликав приєднатися до збору коштів на вантажівки для ЗСУ

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Понеділок 11 липня 2022 15:55
Бутусов закликав приєднатися до збору коштів на вантажівки для ЗСУ Фото: Бутусов закликав приєднатися до збору коштів на вантажівки для ЗСУ (facebook com)
Автор: Ілона Свиридова

БФ "Фонд оборони країни" разом з головою територіальної оборони Дніпра Геннадієм Корбаном продовжують збору коштів на 500 військових автомобілів. До нього приєдналися відомі активісти, волонтери, звичайні жителі міста і країни.

Закликав усіх приєднатися до збору коштів на вантажівки для ЗСУ й український журналіст Юрій Бутусов.

Він зазначив, що вантажівки дуже потрібні зараз нашій армії, щоб збільшити її мобільність.

"Підтримую ініціативу Штабу оборони Дніпра щодо закупівлі таких машин, сподіваюся, щось вдасться закупити і передати у війська, такі машини потрібно постачати партіями, щоб підвищити мобільність. І це дозволить зробити сервісну службу, тому що ремонт і експлуатація не менш важливі", - написав Бутусов.

Як відомо, волонтери збирають 100 мільйонів гривень.

Реквізити для переказу коштів фонду:

Одержувач: БО "БФ "ФОНД оборони країни"

IBAN: UA603220010000026002290000620

Банк: АТ "Універсал Банк" Україна, Київ, вул. Автозаводська, 54/19

ЄДРПОУ отримувача: 39809707

"Фонд оборони країни" - українська благодійна організація. Займається допомогою армії, медичним установам та іншою діяльністю. Створена в Дніпрі на початку війни на сході України - в травні 2014 року.

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