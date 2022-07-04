"Фонд обороны страны" объявил сбор на 500 авто для ВСУ

Отмечается, что фонд нашел военные склады в Европе, где есть армейские грузовики вместе с рем комплектами, нужны армии сейчас.

"Мы с вами уже собирали и на пикапы, и на беспилотники! Сейчас мы должны приобрести грузовики! Это чрезвычайно усилит армию, позволит обеспечить бесперебойную логистику в подвозе боекомплекта, тысяч литров воды и сотен тонн еды ежедневно! Грузовики сделают армию еще более мобильной и способной обеспечить себя всем необходимым быстро! Присоединяйтесь! Наша цель - собрать быстро 100 миллионов гривен, чтобы обеспечить быстрое выполнение крупного контракта", - говорится в обращении фонда.

Реквизиты для перевода средств фонду:

Получатель: БО "БФ "ФОНД обороны страны"

IBAN: UA603220010000026002290000620

Банк: АО "Универсал Банк" Украина, Киев, ул. Автозаводская, 54/19

ЕГРПОУ получателя: 39809707