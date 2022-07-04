"Фонд обороны страны" объявил сбор на 500 авто для ВСУ
"Фонд обороны страны" объявил сбор на 500 грузовиков для Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.
Отмечается, что фонд нашел военные склады в Европе, где есть армейские грузовики вместе с рем комплектами, нужны армии сейчас.
"Мы с вами уже собирали и на пикапы, и на беспилотники! Сейчас мы должны приобрести грузовики! Это чрезвычайно усилит армию, позволит обеспечить бесперебойную логистику в подвозе боекомплекта, тысяч литров воды и сотен тонн еды ежедневно! Грузовики сделают армию еще более мобильной и способной обеспечить себя всем необходимым быстро! Присоединяйтесь! Наша цель - собрать быстро 100 миллионов гривен, чтобы обеспечить быстрое выполнение крупного контракта", - говорится в обращении фонда.
Реквизиты для перевода средств фонду:
Получатель: БО "БФ "ФОНД обороны страны"
IBAN: UA603220010000026002290000620
Банк: АО "Универсал Банк" Украина, Киев, ул. Автозаводская, 54/19
ЕГРПОУ получателя: 39809707
"Фонд обороны страны" - украинская благотворительная организация. Занимается помощью армии, медицинским учреждениям и другой деятельностью. Создана в Днепре в начале войны на востоке Украины - в мае 2014 года.
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