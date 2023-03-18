Бути сильно худою - небезпечно: гінеколог перерахувала можливі "болячки"

Порушення менструального циклу і безпліддя

Річ у тім, що статеві гормони синтезуються та накопичуються за участі саме жирової тканини.

А в надто худих жінок жировий прошарок може бути відсутнім або майже відсутнім.

Страждає волосся, шкіра, нігті

Ці процеси відбуваються через дефіцит нутрієнтів та жиру. Може виникати остеопороз та остеопенія - зниження щільності кісток, аж до їх повільного руйнування.

Це відбувається внаслідок дефіциту кальцію, вітаміну D та гормонів, що відповідають за накопичення цих речовин в кістках.

Хронічна втома

Сильна худоба призводить до синдрому хронічної втоми та недостатнього синтезу гормонів стресу і адаптації, тому в надто худих жінок буває зниження імунітету та часті застудні захворювання.