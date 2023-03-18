Быть сильно худой - опасно: гинеколог перечислила возможные "болячки"

Нарушение менструального цикла и бесплодие

Дело в том, что половые гормоны синтезируются и накапливаются с участием именно жировой ткани.

А у слишком худых женщин жировая прослойка может отсутствовать или почти отсутствовать.

Страдают волосы, кожа, ногти

Эти процессы происходят из-за дефицита нутриентов и жира. Может возникать остеопороз и остеопения - снижение плотности костей, вплоть до их медленного разрушения.

Это происходит вследствие дефицита кальция, витамина D и гормонов, отвечающих за накопление этих веществ в костях.

Хроническая усталость

Сильная худоба приводит к синдрому хронической усталости и недостаточному синтезу гормонов стресса и адаптации, поэтому у слишком худых женщин бывает снижение иммунитета и частые простудные заболевания.