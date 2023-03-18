Бути сильно худою - небезпечно: гінеколог перерахувала можливі "болячки"
Прагнення до ідеальної ваги часто призводить до ряду жіночих хвороб, які виникають на фоні надмірного схуднення.
Про ймовірні ризики для здоров'я в Instagram розповіла гінеколог Лілія Левенець.
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Річ у тім, що статеві гормони синтезуються та накопичуються за участі саме жирової тканини.
А в надто худих жінок жировий прошарок може бути відсутнім або майже відсутнім.
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Ці процеси відбуваються через дефіцит нутрієнтів та жиру. Може виникати остеопороз та остеопенія - зниження щільності кісток, аж до їх повільного руйнування.
Це відбувається внаслідок дефіциту кальцію, вітаміну D та гормонів, що відповідають за накопичення цих речовин в кістках.
Хронічна втома
Сильна худоба призводить до синдрому хронічної втоми та недостатнього синтезу гормонів стресу і адаптації, тому в надто худих жінок буває зниження імунітету та часті застудні захворювання.
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